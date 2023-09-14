الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: تقييم جودة منظومة الخبز المدعم عبر استبيان بموقع الوزارة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عودة العمل لجميع الخدمات التموينية المقدمة على بوابة مصر الرقمية بعد توقف مؤقت لجميع الخدمات، بسبب عدد من الممارسات الضارة من الأشخاص الأقارب لحاملي البطاقات التموينية.

وقال المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض "أهلاً مدارس"، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك وايمن العشري رئيس الغرفة التجارية في القاهرة، إنه سيتم عقد اجتماعات مستمرة لضبط كل من تسول له نفسه  التلاعب ببيانات البطاقات التموينية من خلال بوابة مصر الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية وقف جميع الخدمات التموينية على بوابة "مصر الرقمية" عدا خدمتين فقط وهى بدل التالف والفاقد.

أوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء عقب الشكاوى الواردة من مديريات التموين بخصوص حذف أفراد وبطاقات تموينية وتحويل بطاقات من محافظة إلى محافظة أخرى بدون علم أصحابها على بوابة مصر الرقمية.

وشددت الوزارة على جميع المكاتب بضرورة تسليم جميع البطاقات التموينية سواء بدل تالف أو بدل فاقد أو إصدار أو غيرها، إلى صاحب البطاقة شخصيا بعد التحقق من شخصيته.

اهلا مدراس الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية معرض اهلا مدراس المخبز موقع دعم مصر

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