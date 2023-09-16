تخفيضات 30%.. تعرف على أسعار المستلزمات المدرسية بمعرض "أهلا مدارس" 2023

افتتح معرض “أهلا مدارس” 2023 أمس الجمعة للجمهور بعد الافتتاح الرسمي أول أمس الخميس، والذي لاقى إقبالًا كبيرًا من قبل أولياء الأمور والمواطنين لشراء مستلزمات العام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة في ظل ارتفاع أسعارها في المكتبات والمحلات، وهو ما جعل العديد من المواطنين يقبلون على معرض أهلًا مدارس بمقره الرئيسي المقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

معرض أهلا مدارس 2023

وتنوعت المعروضات بمعرض أهلا مدارس 2023، حيث يضم كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق، ويشارك 170 عارضًا ما بين مكتبات ومتاجر شهيرة لعرض الأدوات المدرسية والحقائب والمنتجات الجلدية والأدوات الالكترونية والملابس والأحذية وترفع لافتات مكتوب عليها "صنع في مصر"، إضافًة إلى لافتات التخفيضات والخصومات والتي لا تقل عن 10 % وتصل إلى 25% و30% على المنتجات المعروضة.

ويستمر معرض أهلًا مدارس 2023 من الفترة من 15 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، على مساحة 6000 متر بمشاركة 170 عارضا متنوعا ما بين الأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الإلكترونية المدرسية والملابس.

أسعار المستلزمات المدرسية بمعرض أهلا مدارس

وشهدت أسعار المستلزمات المدرسية بمعرض أهلًا مدارس 2023 تخفيضات كبيرة تراوحت ما بين 10% لـ30%، حيث جاء سعر الكراسة المسطرة 28 ورقة بسعر 3.5 جنيه، سعر الكشكول المسطر 76 ورقة بسعر 7 جنيهات، سعر دستة الكشكول الإنجليزي 60 ورقة 97 جنيهًا، سعر طقم الأدوات الهندسية 30 جنيهًا، سعر مسطرة سيليكون 20 سم 5 جنيهات.

كما أن سعر جلاد كشكول ديزني 12.5 جنيه، سعر سكتش رسم صغير 9 جنيهات، سعر سكتش رسم صغير 18 جنيهًا، سعر دستة حافظة كبسولة 36 جنيهًا، كما أنه يوجد تخفيضات على الكتب الخارجية تتراوح ما بين 10 لـ15%.

أماكن معرض أهلًا مدارس 2023

حرصت الدولة المصرية على وجود معرض أهلًا مدارس 2023 في كافة محافظات مصر، إلا أن المعرض الرئيسي موجود داخل مبنى جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر، وفي محافظة الجيزة يوجد في فيصل، البدرشين، إمبابة، العمرانية.