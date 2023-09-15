"صنع في مصر".. إقبال كبير على معرض "أهلا مدارس" في يومه الأول (صور)

استقبل معرض "أهلا مدارس" بمقره الرئيسي بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، اليوم الجمعة، أعدادًا كبيرة من المواطنين.

وحرص العديد من الزوار على الحضور لشراء المستلزمات المدرسية لأبنائهم بأسعار مخفضة، حيث يشارك في المعرض 170 عارض متنوع لمعروضات ما بين الأدوات المدرسية و المنتجات الجلدية والحائب والأدوات الالكترونية المدرسية والملابس.

وتنوع الزوار بحسب أماكن إقامتهم فمنهم من أتى من القاهرة الكبرى والبعض الآخر من الأقاليم مصطحبين معهم أبنائهم لشراء الكتب الخارجية والأدوات المدرسية والملابس والحقائب والأحذية.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية، ردود أفعال المواطنين على توافر السلع بالمعرض..

قال جمال السيد، أحد زوار معرض "أهلا مدارس"، إن المنتجات متوفرة بشكل كبير من حيث الأدوات والملابس والاحذية وحتى الإكسسوارات في مكان واحد ما يوفر علينا الوقت والجهد فضلا عن أن المنتجات مخفضة والبعض عليها عروض تجعلها أرخص من مثلها في الخارج.

كما يتيح المعرض تواجد العديد من العارضين لتكون هناك حالة من التنافس ويكون ذلك في صالح الزائر ليتخير السعر الأنسب للشراء مؤكدا أن التجربة كانت رائعة وقام بشراء كافة المستلزمات دفعة واحدة.

من جانبه، حرص عادل عبد الله، على استغلال يوم العطلة ليأتي من محافظة القليوبية لشراء الأدوات المدرسية لأبنائه، فلديه تلميذين في مراحل التعليم الأساسي.

وأشاد “عبدالله” بحرص الحكومة في توفير الأدوات ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة وكسر شوكة المحتكرين والمستغلين لهذا الموسم لمضاعفة الأسعار في بعض الأماكن والمكتبات حيث أن المنتجات هنا متوفرة والأسعار جيدة للغاية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال قد افتتحوا أمس المعرض والذي يُعقد خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 29 من الشهر ذاته حيث يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30%.

https://youtu.be/xrzpSPlh1go