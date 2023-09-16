أسعار الزي المدرسي للمدارس الحكومية 2023 في معارض أهلا مدارس

يبحث أولياء الأمور عن أسعار الزي المدرسي للمدارس الحكومية 2023، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 الذي سينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة في أواخر شهر سبتمبر 2023 حيث يختلف الزي وفقا لاختلاف المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والمراحل التعليمية المختلفة.

أسعار الزي المدرسي للمدارس الحكومية 2023

تشهد الأسواق المصرية ارتفاع في أسعار الزي المدرسي للمدارس الحكومية 2023 بنسبة لا تقل عن 20% مقارنة بأسعار العام الدراسي الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخامات التي تستخدم في صناعة الملابس المدرسية وإليكم الأسعار في الأسواق وهى كما يلي:-

يتراوح سعر البنطلون المدرسي ما بين 150 - 200 جنيه.

يتراوح سعر المريلة المدرسة ما بين 250 - 350 جنيه.

يتراوح سعر البلوزة البيضاء ما بين 150 - 250 جنيه.

يتراوح سعر الجونلة المدرسية ما بين 180 - 220 جنيه.

يتراوح سعر المريلة التيل ما بين 200 - 350 جنيه.

يتراوح سعر المقيص المدرسي ما بين 150 - 200 جنيه.

يتراوح سعر الحذاء المدرسي ما بين 150 - 350 جنيه.

يتراوح سعر الجوارب المدرسي ما بين 20 - 50 جنيه.

أسعار الزي المدارس في معارض أهلا مدارس 2023

تقدم معارض أهلا مدارس التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية والتي تم افتتاحها بالفعل والبالغ عددها حتى الآن نحو 480 فرع منها أكثر من 15 فرعا في محافظات القاهرة الكبرى تخفيضات على كافة المستلزمات الدراسية بنسبة 50% بما فيها الزي المدرسي لكافة المراحل التعليمية.

ويستمر المعرض نحو شهر من موعد انطلاقه حيث يشمل المعرض كافة المستلزمات الدراسية من الكتب والحقائب المدرسية والأحذية وأقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان بأسعار الجملة والتي تتناسب مع كافة الطبقات الاجتماعية في جميع محافظات الجمهورية وتتراوح التخفيضات من 15 - 50% مقارنة بأسعار العام الدراسي الماضي 2022-2023.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف أعباء المعيشة عن أولياء الأمور في بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 حتى يتثنى كل أسرة شراء متطلبات الأفراد بها دون أعباء اقتصادية في ظل ارتفاع الأسعار بسبب الركود الاقتصادي.

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