موعد دخول المدارس 2023 - 2024.. والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

زاد البحث عن موعد دخول المدارس 2023 عبر موقع جوجل البحثي عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد تأجيل العام الدراسي المقبل 2023-2024 إلى منتصف أكتوبر المقبل في كافة المدارس الحكومية والتجربيبة والخاصة (عربي، لغات) وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم بشكل قاطع.

موعد دخول المدارس 2023

يستعد الملايين من أولياء أمور طلاب المدارس في كافة محافظات الجمهورية إلى انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 وفقا للمخطط الزمني المعتمد من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتم الإعلان عنه والذي يحدد موعد دخول المدارس 2023 يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأنهت الوزارة كافة أعمال الصيانة التي تمت خلال فترة الإجازة الصيفية في المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة (عربي، لغات) في كافة محافظات الجمهورية وفقا للخطة تطويرات الأبنية التعليمية والتي تشمل صيانة مباني المدارس الحكومية لضمان سلامة الطلاب طوال العام الدراسي وعدم وجود أى تصليحات تعوق الدراسة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد والذي يبدأ يوم 30 سبتمبر 2023 وينتهي يوم 8 يونيو 2024 في كافة المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والرسمية (عربي، لغات) والخاصة (عربي، لغات) حيث تبدأ اجازة منتصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024 وتنتهي يوم 8 فبراير 2024.

وتستمر الدراسة في العام الدراسي المقبل لمدة 35 أسبوع دراسي منهم نحو 17 أسبوعًا في الفصل الدراسي الأول و 16 أسبوع للفصل الدراسي الثاني وتم توحيد الخريطة الزمنية للمعاهد الأزهرية والجامعات المصرية في كافة محافظات الجمهورية لكي يتم توحيد الإجازات سواء منتصف العام أو أحر العام لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023-2024

تبدأ امتحانات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل وفقًا للمخطط الزمني للعام الجديد 2023-2024 والمعتمد رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 فيما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 1 يونيو 2024 في كافة محافظات الجمهورية.

اقرأ أيضا

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للشباب حتى سن 45