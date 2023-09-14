"أهلاً مدارس": 64 قافلة تزور محافظات الجمهورية و178 جناحًا بالمعرض

افتتح د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المعرض الرئيسي "أهلاً مدارس 2023" بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بالقاهرة، والذي يتزامن مع انطلاق معارض "أهلا مدارس 2023" بالمحافظات، في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بضمان توافر أفضل السلع بأسعار مناسبة في مختلف المناطق لصالح المستهلك ولمجابهة زيادة معدلات التضخم.

حضر الافتتاح د.على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، وأيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة.

عقب الافتتاح، شهد مصطفى مدبولي إطلاق 84 سيارة ستعمل كمعرض متحرك، وتجّول رئيس الوزراء في أرجاء المعرض وزار أماكن عرض المنتجات المختلفة، وأجرى حديثًا مع العارضين حول جودة المنتجات وأسعارها، ونسب المكون المحلي في هذه المنتجات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية مواكبة السياسات الحكومية التي نتبناها فيما يتعلق بمسألة تعميق التصنيع المحلي مؤكدًا "نحن قادرون على ذلك"، والدليل على ذلك أن معظم المنتجات الجلدية المعروضة هي صناعة مصرية 100%.

كما تفقد د.مصطفى مدبولي المعروضات من المنتجات والسلع الاستراتيجية المُقدمة بأسعار مُخفضة كالزيت والسكر والأرز، وكذا المعروضات من الأقمشة والزي المدرسي.

وأكد رئيس الوزراء أن المعارض تعد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، وتحرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن؛ للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ جرّاء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم.

ولفت مدبولي إلى أن الرئيس السيسي يوجه دوما بضرورة استمرار إقامة مثل تلك المعارض، والتي تقدم العديد من المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات الجودة العالية، بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية.

فيما أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن معارض "أهلاً مدارس 2023" ستنطلق غدًا بدءا بالمعرض الرئيسي على مساحة 6000 متر متضمنا 178 جناحا، بالتزامن مع معارض مثيلة في عواصم ومراكز المحافظات وتنظمها الغرف التجارية بكل محافظة، بالتنسيق مع المحافظين الذين وفروا مواقع متميزة لهذا الغرض؛ حيث تقوم الغرف بإنشاء وإدارة المنافذ والتنسيق مع الموردين لضمان توافر السلع المخفضة طوال فترة المعارض والتي ستستمر لمدة أسبوعين بالتزامن مع الأوكازيون الصيفي الذي تم مده لنهاية شهر سبتمبر الجاري.

أوضح الوزير أن مبادرة "أهلا مدارس" تمنح خصومات تصل إلى 50% فى بعض السلع، من خلال معرض رئيسي بعاصمة كل محافظة و108 معارض فرعية بالمدن الرئيسية، إضافة إلى 32 شادرا بالمراكز، و84 قافلة متجولة، بجانب 427 سلسلة مكتبات، وأكثر من 2500 محل مشارك في الأوكازيون؛ حيث يتم تقديم الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس، والحقائب المدرسية والأحذية والملابس، والحاسبات الآلية مع فروع للبنوك للتقسيط، كما يتم عرض سلع غذائية مدرسية وعصائر، ولأول مرة الكتب الخارجية والنظارات الطبية مع توفير عيادات متنقلة لكشف النظر لتلاميذ المدارس.

في الوقت نفسه، أكد د.علي المصيلحي أنه سيتم تقديم السلع الأساسية المخفضة وتشمل سكر وأرز وزيت ومكرونة، بجانب منتجات الشركات التابعة لوزارة التموين من خلال جناح كبير للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكل المعارض الرئيسية، وذلك للتيسير على المواطنين.

فيما أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه في ضوء المسئولية المجتمعية للغرف التجارية فستقوم الغرف التي تسمح مواردها المالية، بعد موافقة وزير التجارة والصناعة، بتخصيص مبلغ لسداد رسوم المدارس للتلاميذ الأولى بالرعاية و/أو توزيع حقائب مدرسية لهم تحتوي على الأدوات المدرسية الأساسية من كشاكيل وأقلام وغيرها، على أن يتم توزيعها من خلال المحافظة بالتنسيق مع مديريات التضامن والتربية والتعليم.

أوضح أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يضم ١٧٨ جناحًا، تضم ٧٠ جناحًا للأدوات المكتبية، و٢٠ جناحًا للمواد الغذائية، و٢٠ جناحًا للاحذية، و٣٠ جناحًا للملابس، و٣٨ جناحًا آخر، مُشيرًا إلى أن إجمالي عدد المعارض بالمحافظات يبلغ ٥٨ معرضًا، وإجمالي عدد المعارض الفرعية يبلغ ١٠٨ معارض، فضلًا عن 64 قافلة في المحافظات المختلفة.