الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قائمة أسعار معرض أهلا مدارس 2023 للمواد الغذائية واللحوم والدواجن

معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس

افتتح معرض “أهلا مدارس” 2023 في عدد من مناطق الجمهورية، الأمر لاقى إقبالًا كبيرًا من قبل أولياء الأمور والمواطنين لشراء مستلزمات العام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة في ظل ارتفاع أسعارها في المكتبات والمحلات، وهو ما جعل العديد من المواطنين يقبلون على  معرض أهلًا مدارس خاصة بمقره الرئيسي المقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

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كم أسعار المستلزمات المدرسية فى معرض أهلا مدارس 2023 وأماكنها؟

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"صنع في مصر".. إقبال كبير على معرض "أهلا مدارس" في يومه الأول (صور)

معرض أهلا مدارس 2023

المميز في معرض أهلا مدارس 2023 أنه لم تقتصر معروضاته على المستلزمات المدرسية فقط بل أنه ضم أيضا المواد الغذائية والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة.

أعلنت وزارة التموين في وقت سابق لها عن طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة داخل معارض أهلا مدارس مقارنة بالأسعار الموجودة في الأسواق.

تخفيضات 30%.. تعرف على أسعار المستلزمات المدرسية بمعرض "أهلا مدارس" 2023

أسعار الزي المدرسي للمدارس الحكومية 2023 في معارض أهلا مدارس

أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا مدارس

وجاءت أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا مدارس 2023 كالتالي:

 سعر كيلو السكر 20 جنيها، الأرز سعره 20 جنيها للكيلو الواحد، أما الأرز المحلي عريض الحبه سعره 22 جنيها للكيلو الواحد، عبوة الزيت 800 مللي سعرها 40 جنيها للزجاجة الواحدة، سعرعسل كيلو واحد 110 جنيهات، عسل نصف كيلو 65 جنيها، عسل برسيم ١ كيلو 75 جنيها، عسل موالح نص كيلو 54 جنيها، عسل حبة البركة 65 جنيها، عسل سدر جبلي 120 جنيها،عسل مكسرات 75 جنيها، عسل أسود نصف كيلو 27 جنيها، عسل أسود  كيلو 43 جنيها، طحينة  500 جرام 65 جنيها، طحينة 800 جرام 112 جنيها.

أما عن أسعار اللحوم والدواجن في معرض أهلا مدارس2023 فجاءت على النحو التالي، نصف كيلو لحم قطع 85 جنيها، نصف كيلو لحم مفروم 85 جنيها، دواجن مجمدة 85 جنيها للكيلو الواحد، دواجن مجمدة كيلو و100 جرام سعرها 93 جنيها، سعر بط العابد 97 جنيها للكيلو الواحد.

أماكن معرض أهلًا مدارس 2023

حرصت الدولة المصرية على وجود معرض أهلًا مدارس 2023 في جميع محافظات مصر، إلا أن المعرض الرئيسي موجود داخل مبنى جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر، وفي محافظة الجيزة يوجد في فيصل، البدرشين، إمبابة، العمرانية.  

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