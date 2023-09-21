الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد افتتاحه.. تعرف على أسعار المستلزمات المدرسية في معرض "أهلا مدارس" بالجيزة

معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس

افتتح معرض “أهلا مدارس” 2023 يوم الأحد الماضي 17 سبتمبر، ويستمر١٤لـ أكتوبر ٢٠٢٣، والذي لاقى إقبالًا كبيرًا من قبل أولياء الأمور والمواطنين لشراء مستلزمات العام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة في ظل ارتفاع أسعارها في المكتبات والمحلات، وهو ما جعل العديد من المواطنين يقبلون على  معرض أهلًا مدارس المقام بمنطقة فيصل والذي يعد المعرض الرئيسي في محافظة الجيزة.

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يتضمن جزء للسلع الغذائية.. افتتاح معرض "أهلا مدارس" في أسوان (صور)

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قائمة أسعار معرض أهلا مدارس 2023 للمواد الغذائية واللحوم والدواجن

معرض أهلا مدارس فيصل

ويضم معرض أهلا مدارس بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة ٦٠ عارضاً، ٧ أجنحة تابعة للشركة القابضة للمنتجات الغذائية، ١٣ لمنتجات غذائية أخرى، و٧ أجنحة للحقائب المدرسية، و٦ أجنحة للأحذية، و١٢ جناحاً للملابس، و١٤ جناحاً للأدوات المدرسية والمكتبية، بالإضافة إلى وجود جناح واحد للكتب المدرسية الخارجية، ويقدم المنتجات بتخفيضات تتراوح ما بين 30 لـ 50% بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

 

أسعار المستلزمات المدرسية في معرض أهلا مدارس بفيصل

وشهدت أسعار المستلزمات المدرسية بمعرض أهلًا مدارس 2023 تخفيضات كبيرة تراوحت ما بين 30 لـ 50%، حيث يتراوح سعر الأقلام في معرض أهلا مدارس من جنيها لـ 10 جنيهات، سعر الكراسات يبدأ من جنيه وربع لـ 10 جنيهات، سعر دستة الكراسات يتراوح ما بين 23 جنيها لـ 28 جنيهًا، سعر الكشكول يبدأ من 3 جنيهات، سعر الكشكول السلك 100 ورقة يبدأ من 10 جنيهات لـ 20 جنيها.

ويتراوح يتراوح سعر المساطر ما بين جنيه لـ 7.5 جنيها، سعر الأستيكة يبدأ من 75 قرشا لـ 2 جنيها، سعر الألوان يتراوح ما بين 2 لـ 7 جنيهات، سعر البرايات يبدأ من جنيها لـ3 جنيهات، يتراوح سعر الدباسات ما بين 15 لـ 35 جنيها، سعر اللانش بوكس يتراوح ما بين 17 - 30 جنيهًا، جلاد الكراس يتراوح  ما بين 3 إلى7 جنيهات، كما يوجد تخفيضات على الكتب الخارجية في مختلف المراحل الدراسية تصل لـ5% عن سعرها الأساسي.

أماكن معرض أهلًا مدارس 2023

حرصت الدولة المصرية على وجود معرض أهلًا مدارس 2023 في كافة محافظات مصر، إلا أن المعرض الرئيسي موجود داخل مبنى جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر،  ويقام معرض أهلا مدارس 2023 في عدد من المناطق بمحافظة الجيزة، حيث أنه تم اعتماد 5 أماكن لإقامة المعرض في الأماكن التالية، منطقة فيصل، إمبابة، العمرانية، حدائق أكتوبر، البدرشين، بالإضافة إلى الشوادر والعربات المتنقلة التي يتم توافرها في مختلف الأحياء والمناطق.

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