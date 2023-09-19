يتضمن جزء للسلع الغذائية.. افتتاح معرض "أهلا مدارس" في أسوان (صور)

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، معرض “أهلا مدارس” الذي تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية وخاصة مع دخول موسم المدارس.

واستقبل اللواء أشرف عطية داخل معرض “أهلا مدارس”، المحاسب حسام الأنصاري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، والمحاسب أحمد صفوت، مدير عام الغرفة.

حضرالافتتاح خالد أبوالقاسم، مدير عام التموين بأسوان، عصام نحمده مدير الشركة المصرية لتجارة الجملة، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

مكان معرض أهلا مدارس في أسوان

يقام المعرض على أرض حديقة الاستعلامات أمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان على شارع كورنيش النيل.

ويضم معرض أهلاً مدارس الأزياء المدرسية والادوات والمستلزمات المدرسية والأحذية والشنطة الأدوات المكتبية.

كما يضم معر جزء تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة لبيع السلع الغذائية وجزء خاص للحرف والمشغولات اليدوية.

كان قد وجه محافظ أسوان بقيام رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود فى كافة قطاعات العمل العام بهدف تلبية المطالب الجماهيرية، والقيام بتنفيذ أعمال إزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وأيضاً النظافة العامة، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المختصة بمديريات الخدمات والمجتمع المدنى لتنظيم القوافل الطبية، والمبادرات المجتمعية الهادفة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وفى هذا الإطار، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى حملة مكبرة استهدفت رفع 60 حالة اشغال وضبط النباشين بنطاق منطقة الطابية والشارع الجديد وكورنيش النيل.

وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة محمود بهاء ومحمد حسين، ورؤساء الأحياء والفنيين بالتعاون مع قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم عقل صالح رئيس القسم.

كما قامت الوحدة المحلية بقروى كركر برئاسة مايكل رفعت بتنفيذ أعمال إصلاح خط كهرباء إنارة الشوارع بقرية رقم ٣ ، وكذا صيانة أعمدة الإنارة بجوار المول التجارى من قبل فنيين الكهرباء بالوحدة المحلية.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم قافلة طبية مجانية إستهدفت تقديم الكشف الطبي والعلاج المجانى لأهالى قرية الشهامة بوادى الصعايدة، وتم كذلك تنظيم حملة استهدفت رفع الإشغالات بمعرفة رؤساء الأحياء وشرطة المرافق وذلك بشارع السوق، حيث تم رفع عدد من الإشغالات والباعة الجائلين، وتحرير محاضر إشغال للطريق العام.

افتتاح محافظ أسوان