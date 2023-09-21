الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على معرض "أهلا مدارس"بفيصل.. ومواطنون: "وفر علينا كتير"

معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس

انطلقت فعاليات معرض “أهلا مدارس” يوم الأحد الماضي، ويستمر حتى 14 أكتوبر المقبل، والذي لاقى إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور والمواطنين لشراء مستلزمات العام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة في ظل ارتفاع أسعارها في المكتبات والمحلات، وهو ما جعل العديد من المواطنين يقبلون على  معرض أهلًا مدارس المقام بمنطقة فيصل والذي يعد المعرض الرئيسي في محافظة الجيزة.

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بتخفيضات 50%.. إقبال كبير على معرض "أهلا مدارس" بمنطقة فيصل (صور)

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محافظ الجيزة يفتتح معارض أهلآ مدارس بأحياء العمرانية وامبابة

أهالي الجيزة يشيدون بمعرض أهلا مدارس

وأشاد رواد معرض “أهلا مدارس” بفعالياته وأسعار المستلزمات المدرسية.

وقالت مي عوض، إنه خلال العام الدراسي المقبل شهدت أسعار المستلزمات المدرسية ارتفاعا حادا وصل للضعف مقارنة بأسعار الأعوام الماضية، وهو ما جعل المواطنين تبحث عن أماكن أخرى لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة والتي وجدها جميع الأهالي في معارض أهلا مدارس بمختلف المناطق.

أهلا مدارس طوق نجاه المواطنين

وأكدت عبير صابر، إحدى أولياء الأمور ضمن رواد معرض “أهلا مدارس”، إن  معارض “أهلا مدارس” تعتبر بمثابة طوق نجاة للمواطنين وأولياء الأمور خاصة مع اقتراب العام الدراسي وحاجة الطلاب للعديد من المستلزمات المدرسية والتي وفرتها معارض أهلا مدارس بأسعار مخفضة تراوح نسب التخفيض فيها ما بين 30 لـ50% على كافة المعروضات.

وتوجهت “عبير” بالشكر للقائمين على معارض “أهلا مدارس” في مختلف المناطق والمحافظات وللرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأنها تساعد في تخفيف الأعباء من على عاتق أولياء الأمور في ظل ارتفاع اسعار الأدوات المدرسية ووجود تخفيض عليها داخل معارض أهلا مدارس 2023.

معرض “أهلا مدارس”

وأشادت أمنية طارق، إحدى رواد معرض أهلا مدارس 2023 بفيصل، بفعاليات المعرض والذي يضم احتياجات ومستلزمات الطلاب وأولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي الجديد، بداية من الأقلام والكراسات وصولا للحقائب المدرسية والزي المدرسي والمواد الغذائية أيضا وجميعها بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية.

أماكن معرض أهلًا مدارس 2023

حرصت الدولة المصرية على وجود معرض “أهلًا مدارس” في محافظات مصر، إلا أن المعرض الرئيسي موجود داخل مبنى جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر، ويقام المعرض بعدد من المناطق بمحافظة الجيزة، حيث تم اعتماد 5 أماكن لإقامة المعرض في الأماكن التالية، منطقة فيصل، إمبابة، العمرانية، حدائق أكتوبر، البدرشين، بالإضافة إلى الشوادر والعربات المتنقلة التي يتم توافرها في مختلف الأحياء والمناطق.

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