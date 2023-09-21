الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يفتتح معارض أهلآ مدارس بأحياء العمرانية وامبابة

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معارض “أهلا مدارس” بأحياء العمرانية وإمبابة.

وبدأت الجولة بافتتاح معرض “أهلا مدارس” بشارع مستشفى الصدر بجوار قسم شرطة العمرانية، ثم بعد ذلك افتتاح معرض “أهلا مدارس” بشارع المطار بإمبابة.

ويتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،  التجهيزات النهائية لافتتاح معرض (أهلاً مدارس) لبيع كافة المستلزمات والأدوات المدرسية وكذلك المواد الغذائية والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل وذلك لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتفقد محافظ الجيزة التجهيزات الجارية في أجنحة المعرض و الذي يضم كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط والزي المدرسي لكافة المراحل التعليمية وأدوات مدرسية من كشاكيل وكراسات و أقلام بخلاف المعروض من السلع الغذائية و الألبان و اللحوم البلدية الطازجة و المجمدة.
 

الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين

وأكد محافظ الجيزة، أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع بعض التجار وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20% إلى 30% عن المعروض بالسوق وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.

وشدد المحافظ، على العارضين بضرورة الالتزام بنسب التخفيضات وعرض السلع ذات الجودة المناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشدداً على المتابعة الدورية عقب الافتتاح لانتظام العمل داخل المعرض وتواجد السلع وبالأسعار المناسبة.

اهلا بالمارس معارض محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية استعدادًا لافتتاح معرض "أهلًا مدارس"

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