محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية استعدادًا لافتتاح معرض "أهلًا مدارس"

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية لافتتاح معرض "أهلًا مدارس" لبيع كل المستلزمات والأدوات المدرسية، وكذلك المواد الغذائية، وتقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، وذلك لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتفقد محافظ الجيزة التجهيزات الجارية في أجنحة المعرض، ويضم كل المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط والزي المدرسي لكل المراحل التعليمية وأدوات مدرسية من كشاكيل وكراسات وأقلام بخلاف المعروض من السلع الغذائية والألبان واللحوم البلدية الطازجة والمجمدة.



الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين

وأكد محافظ الجيزة أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل، والتصدي لجشع بعض التجار وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية والضرورية، وكل احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20% و30% عن المعروض بالسوق، تماشيًا مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاةً للأسر من محدودي الدخل.

وأكد المحافظ على العارضين بضرورة الالتزام بنسب التخفيضات وعرض السلع ذات الجودة المناسبة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشددًا على المتابعة الدورية عقب الافتتاح لانتظام العمل داخل المعرض، وتواجد السلع وبالأسعار المناسبة.

وكان أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الأعمال الإنشائية للمدارس تبلغ تكلفتها ٣٦٢ مليون جنيه، وتساهم في توفير ٦٩٩ فصلًا دراسيًا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.



وأضاف المحافظ أنه سيتم دخول ١١ مدرسة جديدة للخدمة بتكلفة ٢٢٢ مليونًا و٦٠٠ ألف جنيه بإجمالي ٣٦٧ فصلًا دراسيًا، و٩ مدارس توسعات وتعلية سيتم دخولها الخدمة بتكلفة ٦٥ مليون جنيه بإجمالي ٢٠٧ فصول دراسية، بالإضافة إلى ٦ مدارس إحلال جزئي وصيانة شاملة بتكلفة ٥٨ مليون جنيه، بإجمالي ١٢٣ فصلًا دراسيًا.