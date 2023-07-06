موعد بداية العام الدارسى الجديد 2023-2024

موعد بداية العام الدارسي الجديد فى المدارس 2023-2024.. يبحث الطلاب في المدارس والجامعات عن العديد من الأسئلة، من بينها موعد بداية العام الدارسي الجديد فى المدارس 2023-2024، ومن المقرر أن تصدر وزارة التربية والتعليم قرارًا بذلك لبدء التحضير للعام الدراسي الجديد.

موعد بداية العام الدارسي الجديد فى المدارس 2023-2024

من المتوقع أن يبدأ العام الدراسي 2024 في مصر في الأول من أكتوبر 2023، ومنتظر حسم موعد بدء الدراسة رسميًا من قِبَل وزارة التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة لجميع المراحل التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة والرسمية للغات والخاصة للغات.

متى يبدأ قبول طلبات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد؟

وزارة التربية والتعليم ستستمر في قبول طلبات التقديم للالتحاق بالمدارس الحكومية للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال في السنة الدراسية 2023-2024، وذلك على المنصة الإلكترونية الموحدة لجميع المحافظات في البلاد، وستستمر عملية التقديم طوال شهر يونيو.

كما ستستقبل وزارة التربية والتعليم في مصر طلبات الالتحاق بالصف الأول من مرحلة "رياض الأطفال" للمدارس الرسمية واللغات أيضاً في نفس الفترة.

بعد انتهاء التقديم الإلكتروني، ستقوم المدارس الحكومية خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية الشهر بطباعة وتحميل جميع بيانات المتقدمين لها، وذلك لاتخاذ إجراءات القبول وفقًا للقواعد المنظمة.

موعد بداية العام الدارسي الجديد فى المدارس 2023-2024.. جدول الامتحانات

تم تحديد مواعيد السنة الدراسية الجديدة وجدول الامتحانات، حيث يبدأ العام الدراسي الجديد مدته 35 أسبوعًا، وستبدأ امتحانات الفصل الثاني في 11 يونيو 2024، ويبدأ الامتحان في الدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والتمريض في 8 يوليو 2024، وستصل مدة الفصل الدراسي الأول إلى 98 يومًا، وفي الفصل الدراسي الثاني يتمتع الطلاب بفترة تدريس تبلغ 96 يومًا، وفي الفصلين يتم دراسة لمدة 194 يومًا أو 35 أسبوعًا.

موعد بداية العام الدارسي الجديد فى المدارس والجامعات 2023-2024

الجدير بالذكر، أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء الدراسة في الجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2024 من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ومن المتوقع أن يكون موعد بدء الدراسة في الجامعات متزامنًا مع موعد بدء الدراسة في المدارس، حيث يتم توحيد الأساليب التعليمية.