الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف يمكنك تجنب الاكتئاب الموسمي بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء؟

الاكتئاب
الاكتئاب

تعد الفصول المختلفة عاملًا مؤثرًا في حالتنا النفسية والصحية، فمع اقتراب فصل الشتاء يعاني العديد من الأشخاص من حالة اكتئاب موسمي يتسبب في تدهور المزاج وانخفاض النشاط الحيوي.

والاكتئاب الموسمي ظاهرة شائعة تحدث نتيجة قلة التعرض لأشعة الشمس وارتفاع مستوى الهرمونات المتعلقة بالنوم والاستيقاظ، ولكن باتباع بعض الإجراءات البسيطة يمكن أن تتجنب تلك المشكلة والاحتفاظ بحالتك النفسية المستقرة خلال فصل الشتاء، وفقًا لما ذكره موقع " conehealth".

يأتي فصل الشتاء بميزاته الخاصة وأجواءه الباردة، ولكنه قد يكون أيضًا مرتبطًا بظاهرة اكتئابية تعرف بالاكتئاب الموسمي، وحتى لا يؤثر هذا النوع من الاكتئاب على حياتك اليومية ونشاطك العام، فمن الضروري اتباع بعض الإرشادات التي تساعد في التغلب على هذه المشكلة، فيما يلي سنلقي الضوء على بعض النصائح الفعالة لتجنب الاكتئاب الموسمي والحفاظ على صحتك العقلية والجسدية خلال فصل الشتاء.

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 زيارة الأماكن المشمسة:

يعتبر قلة التعرض لأشعة الشمس أحد الأسباب الرئيسية للاكتئاب الموسمي، لذا، من الهام الخروج إلى الهواء الطلق والاستمتاع بأشعة الشمس المشرقة، خاصة خلال ساعات النهار المبكرة، قد تكون النزهات القصيرة في فترة الظهيرة على سبيل المثال ساعدتك في التخلص من خيبة الأمل والإرهاق.

ممارسة التمارين الرياضية:

تعتبر التمارين الرياضية وسيلة فعالة لتحسين حالتك النفسية والوقاية من الاكتئاب الموسمي، يمكن أن تساعدك تمارين الأيروبيك أو الرقص أو حتى المشي بانتظام في إبقاء روحك منشطة والحفاظ على توازن هرمونات المزاج في جسمك.

تغذية صحية ومتوازنة:

تعزز التغذية الصحية والمتوازنة المزاج الإيجابي وتقوية جهاز المناعة، وفي ضوء المعلومات الحديثة في مجال التغذية، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات والعناصر الغذائية المهمة مثل الأحماض الدهنية أوميغا 3 في السمك في تعزيز صحتك العامة ومقاومة الاكتئاب.

دراسة: ممارسة هواية في الستينيات تساعد على تجنب الاكتئاب

الاسترخاء والتفكير الإيجابي:

ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوغا يمكن أن تساعد في تهدئة عقلك وتحسين حالتك النفسية، كما يُفضل البقاء في محيط إيجابي ومحاولة تغيير الأفكار السلبية بأفكار إيجابية والتركيز على الأشياء الملهمة والسعيدة في حياتك.

وعندما تقترب فصول الشتاء، يعتبر الاكتئاب الموسمي تحديًا يواجهه العديد من الأشخاص، ومع ذلك، يمكن تجنب هذه المشكلة من خلال اتباع بضعة نصائح بسيطة. 

ومن خلال المبادرة للخروج والاستمتاع بأشعة الشمس وممارسة التمارين الرياضية، والاستمتاع بتغذية صحية والاسترخاء بانتظام، يمكنك تقليل فرص الاصابة بالاكتئاب الموسمي والحفاظ على حالة نشاط وروح مرتفعة خلال فصل الشتاء.

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