الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تعرف على موعد بداية فصل الشتاء 2024

فصل الشتاء
فصل الشتاء

تعتبر فصول السنة من الظواهر الطبيعية التي تؤثر في حياة البشر وتحدد نمط الحياة والأنشطة اليومية، ومن بين هذه الفصول، يحظى فصل الشتاء بشعبية خاصة، حيث يجلب معه هواء باردا وتساقط الثلوج والأمطار.

وعلى الرغم من أن الشتاء يعتبر فصلا ثابتا في التقويم المدني، إلا أنه يمكن أن يختلف توقيت بدايته وسماته المناخية من عام إلى آخر، ففي التقرير التالي، نستعرض موعد بداية فصل الشتاء في عام 2024 والظروف المناخية المرتقبة.

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موعد بداية فصل الشتاء 2024

يتساءل الكثير عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع البحث، عن موعد بداية فصل الشتاء هذا العام، خاصة بعد سقوط أمطار خفيفة بالأمس على بعض المدن والمحافظات.


تشير توقعات الأرصاد والبحوث الفلكية إلى أن فصل الشتاء 2024 من المتوقع أن يبدأ في النصف الأول من شهر ديسمبر. بناءً على التاريخ السابق والتحليلات المناخية، حيث يشير الباحثون إلى أن الشتاء يبدأ عادة في هذا الوقت من العام في مناطق معظم الدول الشمالية والشرقية، حيث أن بداية فصل الشتاء في 22 ديسمبر 2023، وينتهي في 20 مارس 2024.

 

حالة الطقس في فصل الشتاء 2024


يذكر أن فصل الشتاء 2024 من المتوقع أن يكون مثيرا ومليئا بالتحديات المناخية، فتنبؤات المناخ تشير إلى أن هناك احتمالية لحدوث ظروف استثنائية خلال فصل الشتاء، مثل العواصف الثلجية القوية وارتفاع مستوى الأمطار في بعض المناطق، وقد تؤدي هذه الظروف إلى تأثير كبير على حركة المواصلات وتزويد الطاقة الكهربائية وتضرر البنية التحتية.

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تعد التغيرات المناخية العالمية أحد الأسباب الرئيسية وراء الظروف المناخ الاستثنائية في فصل الشتاء 2023 ، يُعزى تسارع ظواهر مثل ارتفاع درجات الحرارة العالمية وانتشار الظواهر الجوية المتطرفة إلى الاحتباس الحراري الناجم عن التلوث البيئي واستخدام الوقود الأحفوري.


فصل الشتاء 2024 سيكون فرصة للتجهيز والتأهب للتحديات المناخية المتوقعة، فمن المهم أن يكون هناك تعاون دولي وتوعية مستدامة لمواجهة تأثيرات التغير المناخي واستغلال الطاقات المتجددة.

 

كما يجب أن نتخذ إجراءات عاجلة للتقليل من انبعاثات الكربون وحماية البيئة، حتى نتمكن من تقليل التأثيرات السلبية للتغير المناخي على حياة البشر والكوكب.

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