الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد تأخير الساعة في مصر 2023 وبداية فصل الشتاء 2024

تأخير الساعة
تأخير الساعة

يبدأ تأخير الساعة في مصر مع انتهاء التوقيت الصيفي وبداية الشتاء مع اتجاه مصر العام الجاري لإعادة تطبيق التوقيت الصيفي، والذي يتم مع انتهائه تأخير الساعة في مصر لمدة 60 دقيقة، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد تأخير الساعة في مصر 2023 وبداية فصل الشتاء. 

موعد تأخير الساعة في مصر 2023 

حددت  الحكومة من قبل موعد تأخير الساعة في مصر 2023 ليكون يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة للوراء في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة، ليصبح التوقيت 11:00 مساءً، وهو التوقيت الشتوي.

مع تأخير الساعة في مصر 2023،  سيعود التوقيت في مصر إلى توقيت مصر القياسي، وهو توقيت عالمي منسق+02:00، ويأتي تأخير الساعة في مصر تزامنًا مع انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الشتاء.

وكانت مصر قد عادت إلى تطبيق التوقيت الصيفي يوم 30 أبريل 2023 في مصر، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة للأمام في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة، ليصبح التوقيت 1:00 صباحًا، وبذلك أصبح التوقيت في مصر هو توقيت وسط أوروبا الصيفي، وهو توقيت عالمي منسق+03:00.

مواعيد غلق المحلات والمقاهي في أكتوبر 2023 خلال التوقيت الشتوي

موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023

بداية فصل الشتاء 

بداية فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية هي يوم الانقلاب الشتوي، والذي يحدث في يوم 22 ديسمبر من كل عام في هذا اليوم، يكون القطب الشمالي في أقصى ميل له بعيدًا عن الشمس، مما يعني أن النهار يكون أقصر والليل أطول في هذا اليوم.

ويبدأ فصل الشتاء يوم الخميس 21 ديسمبر 2023، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 20 مارس 2024، وتبدأ معه انخفاض درجات الحرارة ويستمر حتى 21 مارس 2024 حيث بداية فصل الربيع، حيث يستمر فصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة.

اقرأ أيضاً

بعد تطبيق التوقيت الشتوى اليوم.. مواعيد عمل المطاعم والكافيهات خلال الشتاء

تأخير الساعة في مصر بداية فصل الشتاء التوقيت الصيفي انتهاء فصل الصيف التوقيت الشتوي موعد تأخير الساعة في مصر 2023

مواد متعلقة

ننشر خارطة و موعد بدء فصل الخريف في مصر 2023 وعدد أيامه

الصحف تبرز توجيه الرئيس السيسى بتقديم كل الدعم والمساندة للأشقاء فى ليبيا والمغرب

موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر وبداية فصل الخريف

الموعد الرسمي لبداية موسم فصل الشتاء لعام 2023

موعد بداية فصل الشتاء 2023 وانتهاء الصيف

موعد الشتاء 2023.. وأبرز نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين

مع اقتراب الخريف.. موعد بدء فصل الشتاء 2023 - 2024

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

الأكثر قراءة

وقف حكم الفيديو ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

انتهك جسدها أسفل السلم.. المشدد 10 سنوات لمتهم اعتدى على فتاة بالإسكندرية

موعد تأخير الساعة في مصر 2023 وبداية فصل الشتاء 2024

حكاية وطن| الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن ملف الإسكان

الرئيس السيسى يشهد فعاليات جلسات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن" (بث مباشر)

تشييع جثمان محمد فريد إلى مثواه الأخير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية