موعد تأخير الساعة في مصر 2023 وبداية فصل الشتاء 2024

يبدأ تأخير الساعة في مصر مع انتهاء التوقيت الصيفي وبداية الشتاء مع اتجاه مصر العام الجاري لإعادة تطبيق التوقيت الصيفي، والذي يتم مع انتهائه تأخير الساعة في مصر لمدة 60 دقيقة، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد تأخير الساعة في مصر 2023 وبداية فصل الشتاء.

موعد تأخير الساعة في مصر 2023

حددت الحكومة من قبل موعد تأخير الساعة في مصر 2023 ليكون يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة للوراء في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة، ليصبح التوقيت 11:00 مساءً، وهو التوقيت الشتوي.

مع تأخير الساعة في مصر 2023، سيعود التوقيت في مصر إلى توقيت مصر القياسي، وهو توقيت عالمي منسق+02:00، ويأتي تأخير الساعة في مصر تزامنًا مع انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الشتاء.

وكانت مصر قد عادت إلى تطبيق التوقيت الصيفي يوم 30 أبريل 2023 في مصر، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة للأمام في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة، ليصبح التوقيت 1:00 صباحًا، وبذلك أصبح التوقيت في مصر هو توقيت وسط أوروبا الصيفي، وهو توقيت عالمي منسق+03:00.

بداية فصل الشتاء

بداية فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية هي يوم الانقلاب الشتوي، والذي يحدث في يوم 22 ديسمبر من كل عام في هذا اليوم، يكون القطب الشمالي في أقصى ميل له بعيدًا عن الشمس، مما يعني أن النهار يكون أقصر والليل أطول في هذا اليوم.

ويبدأ فصل الشتاء يوم الخميس 21 ديسمبر 2023، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 20 مارس 2024، وتبدأ معه انخفاض درجات الحرارة ويستمر حتى 21 مارس 2024 حيث بداية فصل الربيع، حيث يستمر فصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة.