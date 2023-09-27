موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023

مع وجود حالة من الاستقرار في الطقس، يشغل بال الكثير من المواطنين معرفة موعد تغيير الساعة فى مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023، وخاصة في الآونة الأخيرة، وبدء التوقيت الشتوي وموعد انتهاء التوقيت الصيفي، وذلك يكون بالتزامن مع بداية موسم الخريف 2023، والاقتراب من الدخول لفصل الشتاء.

موعد تغيير الساعة فى مصر

وتنشر «الدستور» في السطور التالية، ميعاد بدء التوقيت الشتوي، وموعد الانتهاء للتوقيت الشتوي.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2023

وبالتزامن مع بداية موسم الخريف يترقب المواطنون، موعد بدء التوقيت الشتوي، وحيث من الممكن التطبيق لنظام التوقيت الشتوي، بدء من يوم الجمعة الموافق يوم 27 أكتوبر 2023، والموافق هجريا يوم 12 ربيع الثاني 1445ه، حيث سيقوم المواطن بتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

موعد انتهاء التوقيت الشتوي 2023

ومن المقرر أن يظل التوقيت الشتوي مستمرا بمصر لمدة 6 أشهر، حيث سيبدأ فصل الصيف بدء من يوم الجمعة 27-10-2023، وسوف يستمر إلى يوم الجمعة الأخير من شهر إبريل 26-4-2024، الموافق هجريا يوم 17 شوال 1445.

وكشف السفير نادر سعد، بصفته المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وذلك في وقت سابق بداية العمل بالتوقيت الصيفي وذلك بداية من يوم الجمعة الأخير بشهر أبريل، مما قد أدى إلى تقدم الوقت بمقدار يكون 60 دقيقة لتكون الساعة 1:00 صباحا وبدلا من 12:00 منتصف الليل، حيث أن أدى إلى زيادة عدد ساعات النهار وتكون عن عدد ساعات الليل.

مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة

وبالتزامن مع اقتراب حلول موعد التوقيت الشتوي بمصر، سيساءل الكثيرون عن مواعيد الصلاة عقب تغيير الساعة، وذلك طبقا لجمهور أهل العلم، ولا يغير التوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي من وقت الصلوات، وأن لا من وقت الصيام، وإنما سيغير الوقت المحلي للبلد وتكون بفارق ساعة زمنية واحدة إما سيكون بالتقديم بالتوقيت الصيفي أو يكون بالتأخير في التوقيت الشتوي.

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وبالتالي سيتم تأخير مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة بمقدار 60 دقيقة إلى الخلف، فإذا كان توقيت أذان الظهر في التوقيت الصيفي حاليا 12:46 مساء، سيكون موعده في التوقيت الشتوي 11:46 دقيقة صباحا، وإذا كان موعد أذان العصر حاليا 4.12 مساء سيكون موعده في التوقيت الشتوي 3.12 مساء، وهكذا مع باقي مواقيت الصلاة التي تتغير يوميا أو كل يومين بمقدار دقيقة إلى دقيقتين.