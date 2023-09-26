الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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منوعات

أخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023

جريدة الدستور

تطبق مصر التوقيت الشتوي 2023 قبل بداية فصل الشتاء لتتراجع الساعة بنحو 60 دقيقة كاملة، بعد أن تم تقديمها في أبريل الماضي ستين دقيقة فيما يُعرف بالتوقيت الصيفي والذي أعدت مصر تطبيقه بعد توقفة منذ ثورة يناير 2011، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023. 

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موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023

 

ومن المقرر تتجه الحكومة إلى تقديم الساعة 60 دقيقة مع بداية التوقيت الشتوي في مصر، في منتصف ليل الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2023، لتعود الساعة إلى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويستمر التوقيت الشتوي حتى يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2024، ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي في مصر بهدف توفير الطاقة الكهربائية، حيث يتوقع أن يؤدي تأخير الساعة إلى انخفاض استهلاك الكهرباء بنسبة 3.5%.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في عام 2023، عن عودة تطبيق التوقيت الشتوي في مصر بعد توقف دام أكثر من 12 سنة.

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موعد بداية فصل الشتاء 2023

يبدأ فصل الشتاء 2023 فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022، وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، ويستمر الشتاء في النصف الشمالي لمدة 89 يوماً.

أما في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، يبدأ فصل الشتاء فلكياً يوم الخميس الموافق 21 يونيو 2023، وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2023، ويستمر الشتاء في النصف الجنوبي لمدة 89 يوماً أيضاً.

وبشكل عام، يتم تحديد بداية فصل الشتاء فلكياً بحلول الانقلاب الشتوي، وهو اليوم الذي يبلغ فيه ميل محور الأرض عن الشمس أقصاه، وبالتالي يكون نهار الانقلاب الشتوي هو أقصر نهار في السنة، وفي التقويم الميلادي، يصادف الانقلاب الشتوي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية عادةً في الفترة بين 20 و 23 ديسمبر.

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