الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بداية تحسن الطقس.. والأرصاد تكشف ميعاد فصل الشتاء

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة وموعد الشتاء، وكشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل الطقس خلال الفترات المقبلة موعد فصل الشتاء.

وقالت فى تصريح خاص لـ الدستور إن  فصل الشتاء متبق له قرابة الثلاثة أشهر، حيث سيبدأ رسميًا في 22 ديسمبر العام الحالي 2023.

حالة الطقس 

وأشارت “غانم” إلى أننا الآن على مشارف  فصل الخريف 2023، حيث سيبدأ 23 سبتمبر الجاري، مؤكدة أن البلاد في ظل التغيرات المناخية قد يحدث تطرف مناخي وظواهر جوية عنيفة، نتيجة التغيرات المناخية العالمية التي تأثر بها معظم دول العالم حاليًا، ومنها مصر مشيرة إلى أن الطقس قد بدأ فى التحسن من اليوم الأحد.

ونصحت “غانم” المواطنين بمتابعة حالة الطقس فى كل صباح كل يوم ومتابعة النشرة الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد الجوية يوميًا. 

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هيئة الأرصاد الجوية 

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل درجات الحرارة والتى جاءت كالتالى: درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى  33، أما درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 33 ودرجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 23 والعظمى 34 ودرجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 33

أضافت هيئة الارصاد الجوية خلال بيانها اليوم عن حالة الطقس ودرجات الحرارة أن درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 32 ودرجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 23 والعظمى 34 ودرجات الحرارة فى كفرالشيخ الصغرى 23 والعظمى 32 ودرجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 24  والعظمى 33 ودرجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34 ودرجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 33.

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