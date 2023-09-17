الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة.

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة.

تحذير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

وكانت حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية و18 وكالة دولية أخرى، اليوم، في تقرير رسمي لها، من أن تغير المناخ قد يقوض جميع أهداف التنمية المستدامة التي يجب تحقيقها بحلول عام 2030، وذلك سواء على صعيد الأمن الغذائي أو الصحة أو توفير المياه النظيفة وغيرها، موضحة أن الكوكب بعيد عن المسار الصحيح لكي يحقق الأهداف المناخية المرجوة، وأن 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة هي التي تسير على المسار الصحيح.

ولفت التقرير- الذي تم إعداده بالتنسيق بين المنظمة العالمية للأرصاد الجوية و18 وكالة دولية أخرى وصدر اليوم الخميس- إلى أنه يمكن أن يكون للعلوم وخدمات المناخ دور كبير في إيجاد الحلول، خاصة على صعيد تعزيز أهداف مثل الأمن الغذائي والمائي والطاقة النظيفة وتحسين الصحة.

وأوضح تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن عام 2023 كشف بكل وضوح عن أن تغير المناخ بلغ مستوى مقلقًا، وهو ما تظهره درجات الحرارة القياسية التي تحرق الأرض وارتفاع حرارة البحر وظواهر الطقس المتطرف التي تتسبب في حدوث فوضى في جميع أنحاء العالم.

وأكدت المنظمة الدولية أن ما يشهده العالم ما هو إلا مجرد بداية في الوقت الذي ما زالت الاستجابة العالمية أقل بكثير من المطلوب.

وقال التقرير إنه تم الإبلاغ عن نحو 12 ألف كارثة جراء الظواهر الجوية والمناخية والمياه بين عامي 1970 و2021، مما تسبب في وفاة أكثر من مليوني شخص وخسائر اقتصادية بقيمة 4.3 تريليون دولار.

وأضاف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن أكثر من 90% من هذه الوفيات و60% من الخسائر الاقتصادية شهدتها الاقتصادات النامية، مما أعاق تقدمها في مسار التنمية المستدامة، محذرًا من أن احتمال أن يتجاوز المتوسط السنوي لدرجة الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة لمدة سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة هو 66%، فيما زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري بنسبة 1%.