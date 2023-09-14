الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد": طقس الغد حار نهارًا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

أرشيفية
أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وعن الظواهر الجوية، أكدت هيئة الأرصاد الجوية: تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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درجات الحرارة


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 33 24
العاصمة الإدارية 33 24
6 أكتوبر 34 23
بنها 33 24
دمنهور 33 24
وادي النطرون 34 23
كفرالشيخ 32 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 33 24
طنطا 32 24
دمياط 32 25 
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 35 24
السويس 34 24
العريش 32 23
رفح 31 25
رأس سدر 35 26
نخل 31 19
كاترين 29 15
الطور 33 27
طابا 34 25
شرم الشيخ 37 28
الإسكندرية 30 24
العلمين الجديدة 30 24
مطروح 29 22
السلوم 29 21
سيوة 31 20
رأس غارب 36 27
الغردقة 35 27
سفاجا 36 28
مرسى علم 36 28
شلاتين 36 28
حلايب 33 28
أبورماد 34 28 
رأس حدربة 33 29
الفيوم 33 24
بني سويف 34 23
المنيا 35 22
أسيوط 34 23
سوهاج 35 24
قنا 39 26
الأقصر 38 26
أسوان 38 27
الوادي الجديد 38 22
أبوسمبل 37 26

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