الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سُحب تحجب جزءًا من أشعة الشمس وأجواء معتدلة.. تفاصيل طقس اليوم

أرشيفية
أرشيفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار في الأحوال الجوية على كل الأنحاء، وغطاء سحابى يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس، لتكون الأجواء معتدلة على أغلب الأنحاء. 

ويشهد، اليوم الخميس، طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم 

وقالت الهيئة إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية تأتي كما يلي:
القاهرة الكبرى والوجه البحرى 34 درجة مئوية. 
السواحل الشمالية 30 درجة مئوية. 
جنوب سيناء 36 درجة مئوية. 
شمال الصعيد 35  درجة مئوية. 
جنوب الصعيد 38 درجة مئوية.

أمطار "دانيال" تصل القاهرة اليوم

 

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الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على بعض المناطق

 

نشاط الرياح اليوم 
 

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحًا من الساعة 4- 7 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس:  

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة. 

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة. 

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة.

وكانت قد أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء استقرت بشكل كبير في معظم الأنحاء، ومرت بقايا العاصفة دانيال على مصر بسلام في جميع المناطق، وتلاشت اليوم تمامًا، وتلاشت معها فرص سقوط الأمطار في معظم محافظات الجمهورية.

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