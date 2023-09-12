الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على بعض المناطق

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط رياح على بعض المناطق.

ويتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح أحيانًا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار الانخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورًا بالقاهرة الكبرى نتيجة تأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة تتكاثر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا. وتمتد الأمطار خفيفة في المساء إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانًا.

أما عن الطقس الغد الأربعاء يقل سقوط الأمطار نتيجة العاصفة دانيال لتكون الأمطار خفيفة، قد تكون متوسطة على مناطق من (السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة)، ️تمتد خفيفة إلى مناطق من (جنوب الوجه البحري وخليج السويس ووسط سيناء).

وتنشط اليوم الرياح، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد، ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.