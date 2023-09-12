الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد انتهاء تأثير العاصفة دانيال على مصر

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد انتهاء تأثير بقايا العاصفة دانيال على جميع محافظات الجمهورية، والذي أثر على البلاد بدءاً من أمس الإثنين بداية من مطروح والسلوم وسيوة ويمتد تأثيره اليوم على شمال البلاد والمناطق الداخلية بالقاهرة الكبرى.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع انتهاء تأثير العاصفة دانيال من يوم الخميس، حيث تخرج العاصفة وتتجه لبلاد الشام لتشهد البلاد بداية من الخميس حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم الثلاثاء يشهد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط رياح على بعض المناطق.

ويسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سقوط أمطار متوسطة مصحوبة بغيوم بمطروح

 

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الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على بعض المناطق

 

هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة العاصفة دانيال الأرصاد لهيئة العامة للأرصاد الجوية

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