الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار متوسطة مصحوبة بغيوم بمطروح

سقوط أمطار
سقوط أمطار

شهدت منطقة القطرانى والزويدة بمدينة برانى سقوط أمطار متوسطة مصحوبة بغيوم، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية عن حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أى تداعيات. 

وحصلت الدستور على صور لسقوط الأمطار والغيوم التي شهدتها مدينة برانى منذ قليل. 

وفى السياق ذاته، كان قد وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس الأحد، الجهات المعنية بالمحافظة بمراجعة الاستعدادات لموسم الأمطار ومواجهة السيول خاصة مع توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غرب مصر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي تبدأ الإثنين.

شركة مياه مطروح تستعد لعاصفة دانيال

وقال الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح،  لـ"الدستور، إنه تم تلقي إخطار من محافظة مطروح باحتمال وصول إعصار قادم من دولة ليبيا يصل إلى مدن غرب المحافظة "السلوم وبرانى والنجيلة " وصولا بمطروح، حيث أن الإعصار له رياح قوية جدا محملة بالأمطار الغزيرة.

تجهيز سيارات الكسح وانتشارها فى مدن غرب مطروح

وأوضح أنه تم تجهيز سيارات الكسح وانتشارها فى مدن غرب مطروح أما بالنسبة لمدينة مرسي مطروح فتم البدء فى فتح وتطهير شنايش الأمطار وتجهيز معدات كسح مياة السيول وسيارات شفط المياه وتجهيز روافع الصرف الصحي وتجهيز مولدات الكهرباء وتزويدها بالسولار الكافي تحسبا لانقطاع التيار الكهربائى.

إلغاء إجازات العاملين بالصرف الصحى اعتبارا من صباح الإثنين

وأضاف أنه تم إلغاء إجازات العاملين بالصرف الصحى اعتبارا من صباح الإثنين وذلك تحسبا لحدوث أي تداعيات فى حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية وديوان عام المحافظة، مؤكدا انعقاد غرفة العمليات بالشركة وربطها بغرفة عمليات المحافظة لتلقي بلاغات المواطنين وسرعة حلها على الفور وذلك حتى تحسن الأحوال الجوية.

سقوط أمطار
سقوط أمطار
سقوط أمطار
سقوط أمطار
سقوط أمطار
سقوط أمطار
سقوط أمطار مدينة براني منطقة القطرانى منطقة الزويدة عاصفة دانيال

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محافظ مطروح يوجه بمراجعة الاستعدادات لموسم الأمطار ومواجهة السيول

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