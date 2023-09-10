الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ مطروح يوجه بمراجعة الاستعدادات لموسم الأمطار ومواجهة السيول

محافظ مطروح
محافظ مطروح

وجه  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، باستعداد جميع الجهات المعنية بالمحافظة  لمراجعة الاستعدادات لموسم الأمطار ومواجهة السيول، خاصة مع توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غرب مصر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي تبدأ غدا الاثنين.  

 الاستعداد التام والجاهزية لمواجهة السيول 

وشدد محافظ مطروح على ضرورة  الاستعداد التام والجاهزية لمواجهة السيول وأى طارئ خاصة مع المتغيرات المناخية التى يشهدها العالم، وقيام كافة الجهات المعنية بدورها ومسئولياتها مع التخطيط الجيد والتنفيذ الفعلى للمهام و المتابعة المستمرة خاصة مراجعة مخرات السيول وشنايش صرف الأمطار. 

 وضع سيناريو لكيفية المواجهة والتعامل مع اى طارئ

واكد اللواء خالد شعيب، على وضع سيناريو لكيفية المواجهة والتعامل مع اى طارئ، وتحديد البيانات وارقام  تليفونات الجهات المعنية  واعلانها للرد على اى شكاوى او استغاثة  عاجلة. 

مراجعة وتدقيق بيانات معدات واجهزة مواجهة السيول وتحديد مواقع المخرات

ووجه محافظ مطروح بمراجعة وتدقيق كافة البيانات الخاصة بمعدات  واجهزة مواجهة السيول ومخرات السيول ومواقعها وتحديد اتجاه كل مخر ومسار المياه ونقاط تجمعاتها سواء داخل المدن او خارجها وعلى الطريق الدولى الساحلى. 

 مراجعة جاهزية أعمدة الكهرباء والأسلاك والعزل والحفاظ على الأرواح والممتلكات

كما وجه بمراجعة جاهزية أعمدة الكهرباء والأسلاك والعزل والحفاظ على الأرواح والممتلكات مع  تسيير حركة المواطنين والسيارات، بالإضافة إلى مراجعة تصريف شنايش المطر بالشوارع وتطهيرها وكذلك حصر جميع نقاط تجمع مياه الأمطار خاصة الأكثر عرضة للتضرر، و تحديد أماكنها  لصرف تجمعات مياه الأمطار، وكذلك تحديد مناطق تجمع المياه بالقرب من  محولات الكهرباء واتخاذ الإجراءات العاجلة. 

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