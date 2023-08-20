الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يناقش المشروعات التنموية المقترحة بالمرحلة الثانية من "حياة كريمة"

محافظ مطروح
محافظ مطروح

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المشروعات التنموية المقترحة بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة مطروح، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة، والمهندس حسين السنيني، منسق عام مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة.

وخلال الجلسة التمهيدية لعرض مقترح مشروعات كل جهة، أكد محافظ مطروح، اهتمام الدولة الكبير بمبادرة "حياة كريمة"، مع أهمية تحقيق أقصى استفادة للمواطنين في القرى المُدرجة بالمرحلة الثانية وعددها ٢٩ قرية وتوابعها و٧ تجمعات، بإجمالي ٣٦ قرية وتجمعا بمطروح، مع مراجعة وبلورة مشروعات كل قطاع وتسليمها قبل أسبوع. 

وشدد محافظ مطروح، على حصر رؤساء المدن كل المشروعات والأراضي المخصصة لها مع المرونة والقابلية للتعديل ومراجعة رؤساء المدن للمشروعات مع كل جهة مختصة، وعدم ازدواجية المشروعات الخدمية المقترحة والموجودة، حيث من المقرر إقامة جميع المشروعات والبنية التحتية لتوفير كل الخدمات بالأهالي في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء ٩ مجمعات خدمية بعدد من القرى المستهدفة.

ووجَّه محافظ مطروح، بمراعاة المخطط العمراني، ومراجعة كل القطاعات والتوقيتات والخطة الزمنية المقترحة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تضم المرحلة الثانية عدد ٣٦ قرية وتابعا و٧ تجمعات منها ٩ قرى بالحمام، وقرية بالسلوم، و٦ قرى بالضبعة، وقرية بالنجيلة، و٣ قرى بسيدي براني، وقرية بسيوة، و٧ قرى بمدينة مرسى مطروح. 

IMG-20230820-WA0016
IMG-20230820-WA0016
IMG-20230820-WA0019
IMG-20230820-WA0019
IMG-20230820-WA0020
IMG-20230820-WA0020
IMG-20230820-WA0021
IMG-20230820-WA0021
IMG-20230820-WA0022
IMG-20230820-WA0022
IMG-20230820-WA0023
IMG-20230820-WA0023
IMG-20230820-WA0026
IMG-20230820-WA0026
IMG-20230820-WA0028
IMG-20230820-WA0028
IMG-20230820-WA0030
IMG-20230820-WA0030
IMG-20230820-WA0029
IMG-20230820-WA0029
IMG-20230820-WA0032
IMG-20230820-WA0032
IMG-20230820-WA0033
IMG-20230820-WA0033
IMG-20230820-WA0034
IMG-20230820-WA0034
IMG-20230820-WA0037
IMG-20230820-WA0037
IMG-20230820-WA0036
IMG-20230820-WA0036
IMG-20230820-WA0038
IMG-20230820-WA0038
IMG-20230820-WA0039
IMG-20230820-WA0039
IMG-20230820-WA0027
IMG-20230820-WA0027
الشعبه الهندسيه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح القطاعات التنفيذية المرحلة الثانية المشروعات التنموية المشروعات الخدمية حياة كريمه مبادرة حياة كريمة

الأكثر قراءة

بيهددنى بالفضيحة.. بلاغ ضد أستاذ جامعى بتهمة التعدى على زوجته

ذبح دهب.. تفاصيل نحر جزار لزوجته بعد رفضها جلسات الكيف بالقناطر

رأسه مقابل "كوز درة".. تفاصيل نحر ابن العم لعنق طفل في سوهاج

النيابة الإدارية تعاين موقع مصرع طفلة أثناء استحمامها ببلطيم

"ماتت صعقًا بالكهرباء".. تفاصيل مصرع طفلة داخل حمام فى بلطيم

وفاة شقيقة المتهم بإشعال النار فى منزل أسرته بعين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة