محافظ مطروح يناقش المشروعات التنموية المقترحة بالمرحلة الثانية من "حياة كريمة"
ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المشروعات التنموية المقترحة بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة مطروح، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة، والمهندس حسين السنيني، منسق عام مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة.
وخلال الجلسة التمهيدية لعرض مقترح مشروعات كل جهة، أكد محافظ مطروح، اهتمام الدولة الكبير بمبادرة "حياة كريمة"، مع أهمية تحقيق أقصى استفادة للمواطنين في القرى المُدرجة بالمرحلة الثانية وعددها ٢٩ قرية وتوابعها و٧ تجمعات، بإجمالي ٣٦ قرية وتجمعا بمطروح، مع مراجعة وبلورة مشروعات كل قطاع وتسليمها قبل أسبوع.
وشدد محافظ مطروح، على حصر رؤساء المدن كل المشروعات والأراضي المخصصة لها مع المرونة والقابلية للتعديل ومراجعة رؤساء المدن للمشروعات مع كل جهة مختصة، وعدم ازدواجية المشروعات الخدمية المقترحة والموجودة، حيث من المقرر إقامة جميع المشروعات والبنية التحتية لتوفير كل الخدمات بالأهالي في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء ٩ مجمعات خدمية بعدد من القرى المستهدفة.
ووجَّه محافظ مطروح، بمراعاة المخطط العمراني، ومراجعة كل القطاعات والتوقيتات والخطة الزمنية المقترحة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تضم المرحلة الثانية عدد ٣٦ قرية وتابعا و٧ تجمعات منها ٩ قرى بالحمام، وقرية بالسلوم، و٦ قرى بالضبعة، وقرية بالنجيلة، و٣ قرى بسيدي براني، وقرية بسيوة، و٧ قرى بمدينة مرسى مطروح.