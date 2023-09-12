الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمطار "دانيال" تصل القاهرة اليوم

ارشيفيه
ارشيفيه

شهدت مدن محافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي، اليوم الثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لليوم الثاني على التوالي، على خلفية العاصفة "دانيال" التي وصلت لغرب البلاد في ساعة مبكرة من صباح أمس الإثنين، وتأثرت بها المحافظة، خاصة المدن الساحلية منها.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن التقلبات الجوية استمرت على جميع الأنحاء، وتراكمت السحب الكثيفة المحملة ببخار الماء، والتي تسببت في هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة على فترات متقطعة على مدار اليوم، وبلغت ذروتها في ساعات متأخرة من ليلة أمس.

وتعرضت مدينة مرسى مطروح العاصمة لتساقط أمطار خفيفة، فجر اليوم، مع نشاط ملحوظ للرياح التجارية الشمالية التي تدفع السحب من البحر المتوسط نحو السواحل الشمالية للبلاد، وانخفضت درجات الحرارة نحو 7 درجات عن معدلها الطبيعي في تلك الفترة من السنة، وازدادت نسبة الرطوبة بالجو وتراوحت ما بين 60 و80 في المائة.

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على بعض المناطق

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استمرار سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية أحياناً على مناطق متفرقة من "السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري"، وتصل الأمطار تدريجيا للداخل لتؤثر على مناطق من "جنوب الوجه البحري ومدن القناة"، ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، وتمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

العاصفة دانيال هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد سقوط الأمطار الأرصاد الجوية محافظة مطروح

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