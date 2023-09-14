مع انتهاء العاصفة دانيال.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المُقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المُقبلة على جميع أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من غدٍ الجمعة 15 سبتمبر وحتى الأربعاء الموافق 20 سبتمبر.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أنَّ البلاد تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مُشيرة إلى انتهاء العاصفة دانيال داخل الأراضي الليبية.

وقالت الأرصاد إنَّ العاصفة دانيال خلفت وراءها دمارا واسعًا فى دولة ليبيا الشقيقة، حيث وصل عدد الضحايا إلى أكثر من 7 آلاف كما وصل عدد المفقودين لأكثر من 10 آلاف شخص، وهذا بخلاف ما خلفه من دمار فى المنشآت بالمدن والقرى الليبية.

محليًا، أشارت الهيئة إلى أنَّ تأثير العاصفة دانيال كان ضعيفًا حيث لم يصل إلينا إلا بقاياه على شكل منخفض متعمق أثر على شمال البلاد بالرمال المثارة التى أدت إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية، كما تساقطت الأمطار على بعض المحافظات دون أن تسبب أى إعاقة فى الحياة اليومية.

تفاصيل حالة الطقس على كافة البلاد خلال الـ6 أيام المُقبلة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن يسود طقس حار خلال ساعات النهار على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كما يسود طقس شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تشهد مناطق شمال البلاد وحتى شمال الصعيد طقس معتدل الحرارة خلال ساعات الليل، ويسود طقس مائل للحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد البلاد خلال الأيام القادمة حدوث الظواهر الجوية الآتية:

يوم الجمعة 15 سبتمبر:

تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

تظهر شبورة مائية من الساعة 4 صباحًا وحتى 7 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

يوم السبت 16 سبتمبر:

تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

تظهر شبورة مائية من الساعة 4 صباحًا وحتى 7 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

يوم الأحد 17 سبتمبر:

تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الفترة من الإثنين 18 سبتمبر وحتى الأربعاء 20 سبتمبر:

تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.