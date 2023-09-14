الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مع انتهاء العاصفة دانيال.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المُقبلة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المُقبلة على جميع أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من غدٍ الجمعة 15 سبتمبر وحتى الأربعاء الموافق 20 سبتمبر.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أنَّ البلاد تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مُشيرة إلى انتهاء العاصفة دانيال داخل الأراضي الليبية.

وقالت الأرصاد إنَّ العاصفة دانيال خلفت وراءها دمارا واسعًا فى دولة ليبيا الشقيقة، حيث وصل عدد الضحايا إلى أكثر من 7 آلاف كما وصل عدد المفقودين لأكثر من 10 آلاف شخص، وهذا بخلاف ما خلفه من دمار فى المنشآت بالمدن والقرى الليبية.

محليًا، أشارت الهيئة إلى أنَّ  تأثير العاصفة دانيال كان ضعيفًا حيث لم يصل إلينا إلا بقاياه على شكل منخفض متعمق أثر على شمال البلاد بالرمال المثارة التى أدت إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية، كما تساقطت الأمطار على بعض المحافظات دون أن تسبب أى إعاقة فى الحياة اليومية.

الأرصاد: العاصفة دانيال مرت بسلام وأمان على مصر دون خسائر (فيديو)

الأرصاد تعلن موعد انتهاء عاصفة دانيال وتحسن الأحوال الجوية

تفاصيل حالة الطقس على كافة البلاد خلال الـ6 أيام المُقبلة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن يسود طقس حار خلال ساعات النهار على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كما يسود طقس شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تشهد مناطق شمال البلاد وحتى شمال الصعيد طقس معتدل الحرارة خلال ساعات الليل، ويسود طقس مائل للحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد البلاد خلال الأيام القادمة حدوث الظواهر الجوية الآتية:

يوم الجمعة 15 سبتمبر:

تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

تظهر شبورة مائية من الساعة 4 صباحًا وحتى 7 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

يوم السبت 16 سبتمبر:

تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

تظهر شبورة مائية من الساعة 4 صباحًا وحتى 7 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

يوم الأحد 17 سبتمبر:

تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الفترة من الإثنين 18 سبتمبر وحتى الأربعاء 20 سبتمبر:

تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس الطقس تفاصيل حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية هيئة الارصاد الأرصاد الجوية الأرصاد

مواد متعلقة

صلاة الغائب على أرواح ضحايا مركز الدلنجات فى العاصفة دانيال بدرنة

سُحب تحجب جزءًا من أشعة الشمس وأجواء معتدلة.. تفاصيل طقس اليوم

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

صلاح خارج القائمة: ميسى وهالاند على رأس الأفضل فى The Best

ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بأسيوط والجيزة

مصرع شخصين وإصابة 42 فى انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية مطروح (صور)

افتتاح وحدتى السونار الحركى ورسم العصب بمستشفى أطفال الرمل فى الإسكندرية

سقوط والدة شهيد ليبيا مغشيا عليها أثناء انتظار وصول جثمانه بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس