الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد: العاصفة دانيال مرت بسلام وأمان على مصر دون خسائر (فيديو)

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عنتفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة اليوم الخميس، وآخر تطورات العاصفة دانيال في مصر.

العاصفة دانيال مرت بسلام وأمان دون خسائر

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية لفضائية القناة الأولى، اليوم الخميس: "الحمد لله.. الأجواء استقرت بشكل كبير على كل محافظات الجمهورية، والعاصفة دانيال مرت بسلام وأمان دون أي خسائر"، موضحة أيضًا انتهاء فرص سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، وهو مرتفع العروض الوسطى، بالإضافة إلى تأثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو ما يجعلنا نشعر باستقرار في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة حول معدلها الطبيعي، ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 33 إلى 34 درجة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34.

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 34.

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 23 والعظمى 35.

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 33.

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 25 والعظمى 33.

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 24 والعظمى 35.

درجات الحرارة فى كفرالشيخ الصغرى 24 والعظمى 32.

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 25 والعظمى 34.

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34.

 

درجات الحرارة اليوم الخميس درجات الحرارة القاهرة تفاصيل حالة الطقس الطقس

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