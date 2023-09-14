الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الخميس 14-9-2023

الطقس
الطقس

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس الحار على القاهرة والوجه البحري نهارًا، ليكون معتدل في ساعات المساء والصباح الباكر، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة  الخميس 14-9-2023.

حالة الطقس اليوم 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية  حول حالة الطقس اليوم  الخميس 14 سبتمبر 2023، أن يسود الطقس الحار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت الأرصاد أن يكون الطقس معتدلًا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب البلاد، وأشارت الأرصاد إلى نشاط للرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

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درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة الكبرى:  35 درجة نهارًا، و23 درجة ليلًا.

الإسكندرية:  32 درجة نهارًا، و21 درجة ليلًا.

الوجه البحري: 34 درجة نهارًا، و22 درجة ليلًا.

الدلتا:  33 درجة نهارًا، و21 درجة ليلًا.

الصعيد:  39 درجة نهارًا، و25 درجة ليلًا.

جنوب سيناء: طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، ونشاط للرياح أحيانًا، ودرجات الحرارة المتوقعة 41 درجة نهارًا، و27 درجة ليلًا.

شمال سيناء: طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، ونشاط للرياح أحيانًا، ودرجات الحرارة المتوقعة 36 درجة نهارًا، و24 درجة ليلًا.

الجيزة: طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، ونشاط للرياح أحيانًا، ودرجات الحرارة المتوقعة 34 درجة نهارًا، و23 درجة ليلًا.

القليوبية: طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، ونشاط للرياح أحيانًا، ودرجات الحرارة المتوقعة 33 درجة نهارًا، و22 درجة ليلًا.

الفيوم: طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، ونشاط للرياح أحيانًا، ودرجات الحرارة المتوقعة 33 درجة نهارًا، و22 درجة ليلًا.

بني سويف: طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، ونشاط للرياح أحيانًا، ودرجات الحرارة المتوقعة 34 درجة نهارًا، و22 درجة ليلًا.

المنيا: طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، ونشاط للرياح أحيانًا، ودرجات الحرارة المتوقعة 37 درجة نهارًا، و24 درجة ليلًا.

أسيوط: 39 درجة نهارًا، و25 درجة ليلًا.

سوهاج: 40 درجة نهارًا، و26 درجة ليلًا.

قنا: 41 درجة نهارًا، و27 درجة ليلًا.

أسوان: 42 درجة نهارًا، و28 درجة ليلًا.

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