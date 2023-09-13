الأرصاد: عاصفة "دانيال" انتهت تمامًا ومرت بسلام على مصر

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن عاصفة دانيال انتهت تمامًا ومرت بسلام على مصر.

وأضافت أن تأثيرها كان محدود جدًا على الأراضي المصرية وتأثرت الدولة بأمطار متوسطة على معظم المناطق الشمالية وامتدت أيضًا للقاهرة الكبرى برياح محملة بالرمال والأتربة المثارة والتي انخفضت معها الرؤية الأفقية على مدار اليومين الماضيين.

وأشارت إلى أنه هناك ما زال تأثير لهذه السحب على المناطق الشمالية فقط وعلي مناطق من شمال سيناء بأمطار خفيفة لمتوسطة الشدة، وتلاشت تأثيرات العاصفة دانيال على كل مناطق الجمهورية.