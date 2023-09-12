الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البحوث الفلكية تكشف موعد فصل الخريف رسميًا

فصل الخريف
فصل الخريف

كشف الدكتور ياسر عبدالهادى رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، موعد فصل الخريف، موضحا أن فصل الخريف هذا العام يبدأ يوم 23 سبتمبر الساعة 9:49 صباحا، وهو وقت تعامد الشمس على خط الاستواء ويستمر حوالى 89 يوما، وبذلك يتبقى حوالى 10 يوما على فصل الخريف . 

وبعد أن تتجاوز الشمس الانقلاب الصيفي تبدأ حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه تدريجياً نحو الجنوب، ويتناقص ميل أشعتها، حتى يبلغ الصفر حول يوم 23 من شهر سبتمبر (الاعتدال الخريفي فتتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، ويتساوى ثانية طول الليل والنهار لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الخريف بالنصف الشمالي والربيع في النصف الجنوبي.

وكشفت الحسابات الفلكية، التى أعدها معهد الفلك، أن الوضع يجب أن يكون معكوساً لما هو عليه خلال الاعتدال الربيعي وتستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو الجنوب ويأخذ ميل أشعتها على العمودي على سطح الأرض في النقصان فيطول النهار ويقصر الليل في نصف الكرة الشمالي، في حين يحدث العكس في نصف الكره الشمالي، حتى يصل ميل الشمس ( -27 (27) ، حيث الانقلاب الشتوي من جديد فتتعامد أشعتها على مدار الجدي، وبذلك تكون قد اكتملت دورة الأرض حول الشمس في 365,25 يوم تقريباً.

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