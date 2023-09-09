موعد بداية فصل الشتاء 2023 وانتهاء الصيف

موعد بداية فصل الشتاء 2023 يترقبه الكثير من الأشخاص وينعكس ذلك في عمليات البحث المتكررة حول معرفة موعد بداية فصل الشتاء 2023 عبر محركات البحث خلال الأيام الماضية، وتستمر حتى الساعات الحالية، حيث للشتاء محبين كثيرون يتطلعون للاستمتاع بالأجواء الهادئة ولحظات سقوط الأمطار.

موعد بداية فصل الشتاء 2023

ومن المفترض أن يأتي موعد بداية فصل الشتاء 2023 في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر 2023 بعد انتهاء فصل الخريف في الـ 21 من الشهر ذاته، ويستمر فصل الشتاء حتى 20 مارس 2024.

وينتهي فصل الصيف 2023 رسميًا في 22 من شهر سبتمبر الجاري، فيما يبدأ فصل الخريف في الثالث والعشرون من شهر سبتمبر في تمام الساعة 9:49، وسيبدأ فصل الخريف فلكيًا بحدوث دقيقه صباحًا بتعامد الشمس على خط الاستواء.