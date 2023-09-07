مع استمرار أزمة أوكرانيا.. كيف تواجه أوروبا أزمة الطاقة مع اقتراب الشتاء؟

فرضت العملية العسكرية الروسي لأوكرانيا صدمة مفاجئة في مجال الطاقة على أوروبا قبل 18 شهراً، وفي مواجهة احتمال الحصول على كميات أقل بكثير من الغاز الروسي، كانت هناك مخاوف من أن البنية التحتية للطاقة في أوروبا لن تكون قادرة على التعامل مع شتاء 2022-2023، مما قد يؤدي إلى انهيار الاقتصادات.

ومع ذلك، فإن الشتاء المعتدل والطرح التدريجي للاتحاد الأوروبي لخطة لتقليل استهلاك الطاقة وشراء المزيد من الموردين البديلين أدى إلى خروجه مهتزًا ولكن لم يتعرض للهزيمة على الجانب الآخر، وفق ما أوردته صحيفة آسيا تايمز.

وقد تحولت ألمانيا وإيطاليا ودول أخرى تعتمد على الغاز من الاعتماد على روسيا دون حدوث نقص كبير في الكهرباء، ومنذ ذلك الحين، كان هناك المزيد من الأخبار الجيدة، وانخفضت أسعار الطاقة بشكل مطرد في عام 2023، في حين وصلت مستويات تخزين الغاز في أوروبا إلى 90% من طاقتها قبل ثلاثة أشهر من هدف نوفمبر، وقد تصل إلى 100% في سبتمبر.

ووفقاً لسياسيين مثل وزير الطاقة الألماني روبرت هابيك، فإن أسوأ ما في أزمة الطاقة قد انتهى، ومع ذلك، كما سنرى، من السابق لأوانه أن نكون واثقين للغاية.

نقاط الضعف الجديدة

وانخفضت حصة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا من 39% إلى 17% فقط بين أوائل عام 2022 وأوائل عام 2023، ولمواجهة هذا التحول، أصبح الاتحاد الأوروبي أكثر اعتمادا على شحنات الغاز الطبيعي المسال من ذي قبل.

وارتفع إجمالي حصة الغاز الطبيعي المسال في واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من 19% في عام 2021 إلى حوالي 39% في عام 2022، وسط تحديث سريع للبنية التحتية يهدف إلى زيادة قدرة الغاز الطبيعي المسال بمقدار الثلث بين عامي 2021 و2024.

وقد جعلت هذه الزيادة في الغاز الطبيعي المسال الدول الأوروبية عرضة للتقلبات في تلك السوق - خاصة وأن 70٪ من هذه الواردات يتم شراؤها خلال مهلة قصيرة بدلا من استخدام العقود الطويلة الأجل المرتبطة بالنفط السائدة في آسيا.على سبيل المثال، شهدنا ارتفاع سعر الغاز القياسي في أوروبا في الأسابيع الأخيرة بسبب المخاوف بشأن الإضرابات في مصانع الغاز الطبيعي المسال الأسترالية، يشير هذا إلى أن الإمدادات لا تزال محدودة وأن هناك العديد من الاضطرابات المحتملة في سوقنا العالمية شديدة الترابط.

ولمزامنة الطلب على الغاز الطبيعي المسال، قدمت المفوضية الأوروبية مبادرات مثل منصة الاتحاد الأوروبي للطاقة، وهي منصة لتكنولوجيا المعلومات تسهل على الشركات الموردة في الدول الأعضاء شراء الوقود بشكل مشترك.