الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا تتعرض لضغوط بسبب فواتير الطاقة واتجاهات لفرض تعريفة اجتماعية

أزمة تكلفة المعيشة
أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا

تتعرض الحكومة البريطانية لضغوط متجددة لتقديم الدعم المالي بعد الارتفاع القياسي في فواتير الطاقة المنزلية هذا الشتاء، حيث من المتوقع أن ترتفع التكاليف مرة أخرى وسط محاولات لفرض تعريفة اجتماعية على الفواتير، في حين أن موردي الطاقة سيقدمون خصومات ومنحًا وغيرها من إجراءات تخفيف التكلفة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، يجب أن يكون هناك دعم من الدولة أيضًا، حسبما قال مسئولون تنفيذيون من شركات المرافق Centrica Plc وEON SE وOctopus Energy Ltd أمام لجنة برلمانية في بريطانيا حول استعدادات البلاد لفصل الشتاء، حسبما أوردت وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

فقر الوقود وأزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا

وقال كريس نوربيري، الرئيس التنفيذي لشركة EON UK: "سننفذ شيئًا يتجه نحو التعريفة الاجتماعية البريطانية، لكننا محدودون فيما يمكننا القيام به بمفردنا".

وأضاف كريس أوشي، الرئيس التنفيذي لشركة سنتريكا، أكبر مورد للطاقة المنزلية في بريطانيا، أن المملكة المتحدة تواجه أسوأ أزمة تكلفة المعيشة منذ عقود تتجاوز الطاقة.

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وأكدت الوكالة الأمريكية، أن ملايين البريطانيين انزلقوا إلى فقر الوقود العام الماضي بعد أن أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى قلب أسواق السلع العالمية رأسًا على عقب ودفع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية.

وقالت مجموعات الحملة للجنة إن عدد الوفيات الزائد في فصل الشتاء في إنجلترا وأسكتلندا وويلز ارتفع إلى 4706، مقارنة بـ3186 في العام السابق، نتيجة للأزمة.

وقال سيمون فرانسيس، منسق تحالف القضاء على فقر الوقود، إن الوضع قد يزداد سوءًا هذا الشتاء، حيث تضطر العديد من الأسر الضعيفة إلى الأمل في طقس معتدل.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أنه في حين أن فواتير الطاقة ستنخفض عن مستوياتها الحالية في الشهر المقبل، بعد التخفيض المعتمد في الحد الأقصى للأسعار في المملكة المتحدة، فإن التكاليف تظل ضعف مستويات ما قبل الأزمة تقريبًا، وقد تؤدي القفزة الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي بالجملة في أوروبا وسط التهديد بانقطاع الإمدادات في أستراليا إلى انتعاش الحد الأقصى للسعر في بداية عام 2024.

وتابعت أن الموردون الحكومة دعوا بالفعل إلى فرض تعريفة اجتماعية، ما يسمح للأسر الضعيفة بدفع أسعار أقل من التكلفة، وتدعم الجمعيات الخيرية والمجموعات الناشطة هذه الفكرة، حيث قالت جيليان كوبر، رئيسة سياسة الطاقة لمجموعة Citizens Advice للمستهلكين، للجنة إنه يمكن القيام بذلك من خلال "الضرائب العامة" بدلًا من رفع فواتير الطاقة لأي شخص آخر.

تعريفة اجتماعية الحكومة البريطانية فواتير الدعم الطاقة المالي

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