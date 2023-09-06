بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء.. زيادة قياسية في أعداد الوفيات خلال الشتاء ببريطانيا

كشف أعضاء البرلمان في المملكة المتحدة عن زيادة قياسية في عدد الوفيات البريطانية الزائدة في فصل الشتاء في بريطانيا بسبب العيش في منزل بارد ورطب ارتفع بنحو الثلث في الشتاء الماضي بعد أن فقدت أكثر من مليون أسرة ضعيفة دعم فاتورة الطاقة الحكومية، وارتفاع فواتير الكهرباء.

وقال الناشطون في مجال فقر الوقود لأعضاء البرلمان اليوم الأربعاء إنه على الرغم من الطقس المعتدل نسبيا، فإن عدد الوفيات الزائدة في فصل الشتاء ارتفع إلى 4706، مقارنة بـ3186 في العام السابق، نتيجة لأزمة تكلفة الطاقة.

ارتفاعات جديدة للوفيات في بريطانيا في فصل الشتاء

وأكد سايمون فرانسيس، المنسق في تحالف إنهاء الفقر في الوقود، أن عدد الوفيات الزائدة في الشتاء من المرجح أن يرتفع مرة أخرى هذا الشتاء بسبب ارتفاع مستويات ديون الطاقة بينما اضطرت الأسر الضعيفة إلى "الأمل في طقس معتدل".

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأن النواب أدركوا أيضًا أن أكثر من مليون أسرة ضعيفة لم تحصل على الدعم المالي الحكومي لفواتير الطاقة الخاصة بهم الشتاء الماضي واضطرت إلى الاعتماد على آليات التكيف الخطيرة مثل الاستغناء عن التدفئة.

وقال آدم سكور، الرئيس التنفيذي لمجموعة عمل الطاقة الوطنية (NEA)، وهي مجموعة فقر الوقود، إن الأسر الضعيفة اضطرت إلى إيقاف تشغيل أجهزة التدفئة، أو اختيار عدم الاغتسال أو تناول الطعام البارد للتعامل مع "مستويات الديون المستحيلة"، الأمر الذي أدى إلى إلى انفجار أزمة الصحة العقلية خلال الشتاء الماضي.

وأضافت NEA أن أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني من الأموال الحكومية التي تم تخصيصها لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً على دفع فواتير الطاقة الخاصة بهم في الشتاء الماضي لم يتم إنفاقها.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المجموعات مثلت أمام اللجنة المختارة التابعة لوزارة أمن الطاقة وNet Zero لتقديم أدلة على استعداد المملكة المتحدة لفصل الشتاء القادم.

وقالت جيليان كوبر، رئيسة قسم الطاقة في Citizens Advice، إن الشركة الرائدة في مجال المستهلك تمكنت من إدارة ما يقرب من 130 ألف مكالمة للمساعدة الطارئة في الشتاء الماضي، وهو ارتفاع كبير عن الشتاء السابق.

وأضافت كوبر: "تشير جميع التوقعات من بياناتنا إلى أن الوضع سيزداد سوءًا هذا العام".

ودعت مجموعات المستهلكين الحكومة إلى استخدام مبلغ الإنفاق المنخفض البالغ 440 مليون جنيه استرليني لتقديم دعم إضافي للأسر الضعيفة، التي من المتوقع أن تواجه فواتير مرتفعة للغاية وديون الطاقة المتزايدة هذا الشتاء.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه في الشتاء الماضي، أتاحت الحكومة الأموال للفئات الضعيفة من خلال سلسلة من خطط الدعم المالي – لكنها فشلت في كثير من الأحيان في الوصول إلى جميع الأسر المقصودة، وفقًا لـ NEA.

وقالت مجموعة الحملة إن حوالي 750 ألف أسرة مؤهلة للحصول على خصم حكومي على فاتورة الطاقة الشتوية بقيمة 400 جنيه استرليني، والمقدم لجميع المنازل، لم يتلقوا الدفعة لأنه لا يتم إرسال فواتيرهم مباشرة من قبل موردي الطاقة.