خفض أسعار الطاقة يرفع دخول الأسر فى بريطانيا بأكثر من 400 جنيه إسترلينى سنويًا

ستصبح العائلات فى بريطانية قادرة على توفير مبلغ يصل إلى 400 جنيه إسترلينى سنوياً بسبب خفض أسعار الطاقة اعتبارًا من يوليو المقبل، بعد خفض سقف فواتير الطاقة بعد الانخفاض الحاد فى أسعارالغازوالكهرباء بأسعار الجملة.

وقال مكتب تنظيم أسعار الطاقة البريطانى "أوفجيم"، إن الحد الأقصى سيقف عند ألفين و74 استرلينيًا، انخفاضًا من 3 آلاف و280 جنيهًا استرلينيًا من أبريل إلى يوليو.



وأضاف المكتب أن هذا المستوى أقل بكثير من ضمان سعر الطاقة البالغ 2500 جنيه استرلينى الذى وضعته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس عندما كانت رئيسة للوزراء فى سبتمبر الماضى عندما أدت أزمة الطاقة التى أثارها الغزو الروسى لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السوق إلى مستويات قياسية، ما يعنى أنه بالنسبة لمتوسط فواتير الأسرة سوف ينخفض بمقدار 426 جنيهًا استرلينيًا فى السنة.



وأوضح أنه تم تمديد الضمان البالغ 2500 جنيه إسترلينى حتى نهاية شهر يونيو من قبل وزير الخزانة جيريمى هانت فى عرض ميزانية الربيع الخاصة به وسوف يرتفع بعد ذلك إلى 3000 جنيه إسترليني.



وقال جوناثان بريلي، الرئيس التنفيذى لـ"أوفجيم" "بعد شتاء صعب على المستهلكين، من المشجع أن نرى علامات على استقرار السوق وأن الأسعار تتحرك فى الاتجاه الصحيح".



وأضاف: “يجب أن يبدأ الناس فى ملاحظة فواتير الطاقة أرخص من بداية شهر يوليو، وهذه خطوة مرحب بها نحو خفض التكاليف”.