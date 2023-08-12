الجارديان: استثمار بريطانيا يتباطأ فى الطاقة المتجددة خلال السنوات الثلاث الماضية

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن استثمار بريطانيا تباطأ في الطاقة المتجددة خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد إعلان موافقتها على أكثر من 100 ترخيص جديد للنفط والغاز.

قالت الصحيفة إن استثمار المملكة المتحدة في الطاقة المتجددة تباطأ بشكل كبير عن بقية العالم في السنوات الأخيرة، حيث تكشف أحدث الأرقام الحكومية عن انخفاض القدرة المتجددة في المملكة المتحدة إلى متوسط ​​زيادة بنسبة 4.45٪ في السنوات الثلاث الماضية مقارنة بمتوسط ​​9.67٪ زيادة سنوية على مستوى العالم.

ويأتي التحليل بعد إعلان الحكومة أنها ستوافق على أكثر من 100 رخصة جديدة للنفط والغاز، ففي المملكة المتحدة ، نما إجمالي الطاقة المتجددة بنسبة 1.96٪ في عام 2020 ، و 3.65٪ في عام 2021 ، و 7.74٪ في عام 2022 ، بمتوسط ​​قدرة 4.45٪ فقط سنويًا - بانخفاض كبير عن معدل النمو البالغ 24.26٪ المسجل في عام 2015.

وقالت الصحيفة إن بقية العالم سجل مستويات أعلى بكثير من النمو في الطاقة المتجددة مقارنة بالمملكة المتحدة في السنوات الثلاث الماضية، في عام 2020 ، نمت الطاقة المتجددة بنسبة 10.3٪ ، تليها 9.1٪ في عام 2021 و 9.6٪ في عام 2022. وهذا متوسط ​​زيادة بنسبة 9.67٪ ، أي أكثر من ضعف مثيلتها في المملكة المتحدة خلال نفس الفترة.

وانتقد المتحدث باسم الطاقة والمناخ في حزب الديمقراطيين الأحرار ، ويرا هوبهاوس ، فشل الحكومة في "الاستثمار في أكثر أشكال الطاقة خضرة وأرخص وأشهرها" وطالبها بفعل المزيد ، بما في ذلك إزالة القيود المفروضة على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة وتمكين السلطات المحلية من دعم الطاقة اللامركزية التي "لن تؤدي فقط إلى خفض الفواتير ، بل ستوفر أيضًا وظائف ماهرة للمستقبل".

وقالت إن الأرقام تظهر أن حزب المحافظين لا يمكن الوثوق به فيما يتعلق بالبيئة. وقالت: "إنهم يفضلون إنشاء حقول نفط برية جديدة على المزارع الشمسية وتوربينات الرياح".

وقال روجر فوكيه ، كبير الباحثين في معهد دراسات الطاقة في جامعة سنغافورة الوطنية ، إنه مع تحرك بلدان مثل أيسلندا نحو 100٪ من الطاقة المتجددة ، "من المرجح أن يتباطأ استثمارها ، ويزيد فقط لتلبية الطلب المتزايد على قوة".