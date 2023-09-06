موعد الشتاء 2023.. وأبرز نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين

يترقب الملايين من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية موعد الشتاء 2023 مع اقتراب انتهاء شهور فصل الصيف والتي عاني فيه الكثيرين من ارتفاع درجات الحرارة بسبب المنخفض الموسمي القادم من الهند، والذي أدى إلى ارتفاعات غير عادية لدرجات الحرارة في مختلف محافظات الجمهورية.

موعد الشتاء 2023

تنطلق شهور فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي والتي تقع فيها جمهورية مصر العربية يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2023 والذي يستمر لمدة 88 يوما والذي يتميز بأن ساعات النهار أقل من ساعات الليل حيث يتم تغيير الساعة فيه وفقا للتوقيت الشتوى الذي تم اعتماده مؤخرا.

وذلك عقب انتهاء شهور فصل الخريف والذي يبدأ من يوم 23 سبتمبر الجاري وحتى يوم 21 ديسمبر 2023 والذي يستمر نحو 89 يوما، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها معهد البحوث الفلكية بمدينة حلوان والذي يتميز بأن ساعات الليل والنهار متساوتين ويتميز بحدوث الاعتدال الربيعي.

نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين في فصل الشتاء

تصدر الهيئة القومية للأرصاد الجوية للمواطنين عدة نصائح مع بداية شهور فصل الشتاء (ديسمبر، يناير، فبراير) للحماية من الاصابة بنزلات البرد خاصة للأطفال وكبار السن ولعل أبرزها ما يلي:-

الحفاظ على ممارسة رياضة المشي 20 دقيقة على الأقل يوميا.

ممارسة التمارين الرياضية الصباحية والتي تحفز الجسم على النشاط طوال اليوم.

ارتداء الملابس التقيلة عبارة عن طبقات عديدة من مواد طبيعبية يمكن الاستغناء عن بعضها وفقا لدرجات الحرارة خلال اليوم.

الموادمة على تناول المشروبات الساخنة للحفاظ على درجات حرارة الجسم.

اتداء قبعة للحفاظ على درجات حرارة الرأس.

الحصول يوميا على حمام دافئ يساعد على الاسترخاء خلال ساعات الليل.

الحفاظ على عمل أعمال المنزل لزيادة النشاط اليومي.

عدم قيادة السيارات خلال الشبورة تجنبا لحدوث حوادث الطريق.

الحالة الجوية في الشتاء

يشتاق محبي انخفاض درجات الحرارة قبل انطلاق موعد الشتاء 2023 إلى التركمات والثلوج والجليد المرتبط بشهور فصل الشتاء والأجواء الشتوية التي يفضلها الملايين من المواطنين هروبا من فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

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