الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مع اقتراب الخريف.. موعد بدء فصل الشتاء 2023 - 2024

الخريف
الخريف

ينتظر المصريون بدء فصل الشتاء حيث تتراجع درجات الحرارة ويعتدل الطقس بعد معاناتهم مع فصل الصيف الذي كان الأشد حرارة منذ سنوات طويلة والتي أرجعها خبراء الأرصاد الجوية إلى تغيرات المناخ ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد بدء فصل الشتاء 2023 . 

موعد بدء فصل الشتاء 2023

يبدأ فصل الشتاء عقب انتهاء فصل الخريف الذي يبدأ يوم 23 سبتمبر الجاري الساعة 9:49 صباحا وفق البحوث الفلكية، وهو وقت تعامد الشمس على خط الاستواء.

ويمتد فصل الخريف لنحو 89 يومًا وذلك في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ليكتب نهاية فصل  الصيف الذي بدأ في 21 يونيو 2023 واستمر 93 يومًا و13 ساعة 52 دقيقة، على أن ينتهي يوم 22 سبتمبر الجاري ، وفي فصل الخريف يتساوى طول الليل والنهار لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، وخلاله يحدث الخريف في النصف الشمالي فيما سيشهد النصف الجنوبى للكرة الأرضية حدوث الاعتدال الربيعي.

معهد الفلك: 23 سبتمبر بدء فصل الخريف ويستمر 89 يومًا

موعد بدء فصل الخريف.. ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

 

موعد دخول فصل الشتاء 2023

يبدأ فصل الشتاء في 23 ديسمبر المقبل حيث يقصر النهار ويطول الليل وبعد حدوث الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي للكرة الأرضية، ويستمر حتى 20 مارس من العام المقبل حيث يبدأ فصل الربيع . 

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى 20 مـارس 2024م .

وتتعلق بداية فصل الشتاء وباقي فصول السنة الأربعة في الكرة الأرضية نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.

 

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فصل الشتاء الطقس الأرصاد الجوية تغيرات المناخ فصل الخريف فصل الشتاء 2023

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