استعدادًا لتقلبات الخريف.. كيف تحمي حيواناتك الأليفة من «قلق العاصفة»؟

حذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية من نشاط للرياح المثير للأتربة، خلال الفترة المقبلة، مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع نسبة الرطوبة في الجو ببعض محافظات الجمهورية.

وفي تلك الأجواء، تُصاب الحيوانات الأليفة داخل المنزل بحالة من الاضطراب والقلق جراء النشاط المتسارع للرياح، وخاصة الكلاب تصبح مضطربة وتنبح بشكل مفرط.

وبحسب موقع “Hindustan times” فإن ذلك يسمى "قلق العاصفة" ويعتبر شائعًا جدًا بين الحيوانات الأليفة، وإذا لم يتم حله، فقد تتفاقم الأعراض بمرور الوقت.

التغيرات الجوية التي تحدث بين الفصول يمكن أن تكون سببًا في تحول السماء إلى اللون الداكن بسبب الغيوم، ويمكن ان تهطل الأمطار بغزارة، لذلك تكون الحيوانات الأليفة غير متأكدة مما يحدث حولها وقد يحاولون الاختباء في مكان مغلق بعيد عن الاضطرابات الجوية الخارجية.

ما هو قلق العاصفة؟

يقول الدكتور سانجيف راجادياكشا، مدير المركز الطبي للحيوانات ببريطانيا: "هناك حالة شائعة بين الحيوانات وهي الخوف الشديد الذي يحدث أثناء نشاط الرياح والعواصف أو غيرها من الأحداث الجوية وتسمى قلق العاصفة وهي استجابات الحيوانات الأليفة لعوامل جوية مثل البرق او الرعد أو صوت الهواء الشديد أو هبوب الرياح، وغيرها من التغييرات الجوية.

ويعبر الكلاب عن تلك الحالة الخاصة بالنباح المفرط، واللهاث، والاختباء، والسلوك العدواني أو المدمر، والأرق والذعر الشديد وهي بعض من الأعراض الرئيسية و يعد التعرف على هذه الأعراض أمرًا في غاية الأهمية من أجل استخدام تقنيات فعالة لإدارة ذلك القلق لدى الحيوانات الأليفة".

ضرورة خلق بيئة مهدئة:

إحدى أفضل الطرق للحفاظ على هدوئهم هي إنشاء أو تخصيص مكان هادئ ومريح للحيوانات الأليفة، حيث يمكنهم الاختباء أو الاحتماء فيه أثناء هبوب الرياح والعواصف ويمكن إضافة الألعاب المألوفة والفراش والبطانيات في هذا المكان حتى يكون مكانًا مألوفًا، ويجب إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة لإبقاء المنزل معزولاً عن الضوضاء العالية.

اجعلهم مستعدين:

يمكن أن يكون إزالة حساسية الحيوانات الأليفة عن طريق تعريضها تدريجيًا للمحفزات المرتبطة بالاجواء الخارجية عند تغيير الفصول، ويكون ذلك مفيدًا في تقليل التأثير أثناء وجود تغيرات مثيرة فعلية في الاجواء، ويجب جعلهم يسمعون الأصوات المرتبطة بالعواصف بصوت منخفض لتعريفهم بهذه الأصوات ومكافأتهم بالمكافآت لإبقائهم هادئيين، ويمكن القيام بزيادة مستوى الصوت ببطء لمحاكاة مواقف الحياة الواقعية، يمكن أن يساعدهم ذلك في الحفاظ على الهدوء في حالة حدوث عاصفة فعلية وتقليل قلقهم.

زيارة الطبيب البيطري:

يجب استشارة طبيبًا بيطريًا في حالة استمرار قلق العاصفة لدى الحيوانات الأليفة أو تفاقمه، هناك أدوية يمكن أن يوصي بها الأطباء البيطريون لتهدئة الحيوانات الأليفة وإدارة قلقها بشكل فعال، فالحالات الشديدة قد تتطلب المهدئات أو الأدوية المضادة للقلق، يمكن أن تساعد الزيارات المنتظمة للطبيب البيطري بشكل كبير في تقليل القلق من خلال فهم أنماطهم السلوكية وما إلى ذلك والتخطيط وفقًا لذلك.