تعامل مع كلبك إذا كان فاقدا للرؤية بهذه الطرق

تملأ الحيوانات الأليفة حياتنا بالسعادة بغض النظر عن إعاقاتها الجسدية، يمكن تدريب الكلاب ضعاف البصر على التنقل في محيطهم بشكل مريح ويمكن توفير الأدوات التي تجعل حياتهم أكثر إرضاءً، على سبيل المثال الكلاب التي فقدت بصرها تجد الراحة في السمع والشم، لا يوجد شيء يريح رفيقك ذو الشعر الضعيف بصريًا من الاستماع إلى حديثك.

امنحهم أكبر قدر ممكن من الصحبة، يمكنك أيضًا منحهم مجموعة متنوعة من الفرص لاستنشاق وصقل حواسهم، يمكن أن يكون التدريب على أعمال الأنف الذي يتعامل مع المشاهد ممتعًا للغاية لمثل هذه الكلاب.

بيئة آمنة

امتنع عن نقل أثاثك في كثير من الأحيان في جميع أنحاء المنزل، تعتمد قدرة كلبك على السفر باستخدام الذاكرة على بيئة مستقرة، تأكد من أن أي مخاطر محتملة مثل الأشياء الحادة أو السلالم المفتوحة مسدودة جيدًا أو مبطنة.

الممرات اللمسية

فكر في وضع السجاجيد أو الحصائر ذات القوام المتنوع في غرف مختلفة من منزلك، قد يستخدم كلبك هذه المدخلات اللمسية لتحديد مكانه والعثور على أماكن مألوفة مثل سريره أو وعاء طعامه.

الاستفادة من الأصوات والروائح

بالنسبة للكلاب العمياء قد تكون الألعاب التي تصدر ضوضاء مسلية، يمكن أن تكون الروائح مفيدة أيضًا. على سبيل المثال وضع رائحة مميزة بالقرب من الباب يمكن أن يشير إلى المخارج أو المداخل.

تحدث إلى كلبك

يعمل صوتك كمنارة لكلبك الأعمى، تحدث إليهم بشكل متكرر خاصة عندما تقترب منهم حتى لا يخافوا، استخدم أوامر واضحة لنقل أنشطة مثل "توقف" أو "سلالم".

التدريب أمر بالغ الأهمية

يمكن استخدام كل من تدريب الفرس والإشارات اللمسية لتدريب الكلاب العمياء، يساعد بناء ثقتهم ومساعدتهم في التنقل في بيئتهم بشكل كبير من خلال التعزيز الإيجابي.



التنشئة الاجتماعية

قد تظهر الكلاب العمياء قلقًا أكبر في الظروف الجديدة، أدخل مواقع جديدة وحيوانات أخرى لهم تدريجيًا لضمان تفاعلات صحية.