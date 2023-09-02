السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشاري نفسي توجه نصائح للأمهات عند نقل أطفالهن من مدرسة لأخرى

الدكتورة منة بدوي
الدكتورة منة بدوي

قالت الدكتورة منة بدوي، استشاري صحة نفسية وإرشاد أسري، إن نقل الأطفال  من مدرسة لأخرى لو كان هذا الطفل كبيرًا لا يجوز اتخاذ هذه الخطوة دون أخذ رأيه أوعمل تمهيد له، مؤكدة أن الأمر الواقع الطفل يرفضه لأنه لابد من التأهيل النفسي.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن نقل الأطفال من مدارس لأخرى يعرضه لقلق نفسي وإضطراب، ويجب على الأباء الحديث مع أطفالهم وذلك لتطوير الذكاء العاطفي لديهم وكيف يستطيع التعامل مع أشخاص كثيرين.

الأم لابد أن تسمع لأطفالها تفاصيل المشاكل التي تحدث معهم في المدرسة

وتابعت، أن الأم لابد أن تسمع لأطفالها تفاصيل المشاكل التي تحدث معهم في المدرسة وأن تعلم أطفالها إذابة الخلافات بينهم وبين زملائهم، وأن تعلمهم كيفية الرد بأدب. 

استشاري صحة نفسية مدرسة لأخرى الطفل التاهيل النفسي نقل الأطفال تطوير الذكاء العاطفي إذابة الخلافات

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