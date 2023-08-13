الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بدء فصل الخريف.. ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

فصل الخريف
فصل الخريف

متى يبدأ فصل الخريف 2023؟ سؤال تم تداوله عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية لمعرفة موعده.

وتزداد عمليات البحث من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية بعد تغير درجات الحرارة في الأيام السابقة ولمعرفة موعد بدايه فصل الخريف 2023 استعدادا له.

متى يبدأ فصل الخريف 2023

تزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة أحوال الطقس خلال الأيام المقبلة، يرصد موقع “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها وشغلت اهتمام المواطن المصري إستعداداً للإستقبال فصل الخريف 2023 وانتهاء فصل الصيف، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان سابق لها، عن بدء فصل الخريف 2023، ووفق المعلن من قبل هيئة الأرصاد فيبدأ فصل الخريف 2023 يوم 22 سبتمبر، حيث ينتهي الصيف رسميا في 21 من الشهر المقبل.

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درجات الحرارة اليوم 

إليكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2023

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

  • القاهرة 34 25
  • 6 أكتوبر 34 24
  • بنها 34 25
  • دمنهور 33 25
  • وادي النطرون 34 24
  • كفر الشيخ 33 24
  • المنصورة 34 25
  • الزقازيق 34 25
  • شبين الكوم 34 25
  • طنطا 34 24
  • دمياط 32 24
  • بورسعيد 32 25
  • الإسماعيلية 35 23
  • السويس 35 24
  • العريش 32 24
  • رفح 32 24
  • رأس سدر 36 25
  • نخل 37 22
  • كاترين 34 17
  • الطور 35 26
  • طابا 37 25
  • شرم الشيخ 40 30
  • الإسكندرية 30 24
  • العلمين الجديدة 31 24
  • مطروح 30 24
  • السلوم 31 23
  • سيوة 35 23
  • رأس غارب 38 28
  • الغردقة 39 28
  • سفاجا 38 29
  • مرسى علم 38 28
  • شلاتين 38 29
  • حلايب 35 29
  • أبو رماد 36 29
  • رأس حدربة 35 28
  • الفيوم 35 24
  • بني سويف 35 23
  • المنيا 36 24
  • أسيوط 36 23
  • سوهاج 38 25
  • قنا 42 26
  • الأقصر 42 27
  • أسوان 43 29
  • الوادي الجديد 40 27
  • أبو سمبل 41 29
الخريف فصل الخريف الخريف 2023 فصل الخريف 2023 موعد فصل الخريف

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