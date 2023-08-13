موعد بدء فصل الخريف.. ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

متى يبدأ فصل الخريف 2023؟ سؤال تم تداوله عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية لمعرفة موعده.

وتزداد عمليات البحث من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية بعد تغير درجات الحرارة في الأيام السابقة ولمعرفة موعد بدايه فصل الخريف 2023 استعدادا له.

متى يبدأ فصل الخريف 2023

تزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة أحوال الطقس خلال الأيام المقبلة، يرصد موقع “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها وشغلت اهتمام المواطن المصري إستعداداً للإستقبال فصل الخريف 2023 وانتهاء فصل الصيف، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان سابق لها، عن بدء فصل الخريف 2023، ووفق المعلن من قبل هيئة الأرصاد فيبدأ فصل الخريف 2023 يوم 22 سبتمبر، حيث ينتهي الصيف رسميا في 21 من الشهر المقبل.

درجات الحرارة اليوم

إليكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2023

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى