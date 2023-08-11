مشاكل الطقس الحار والرطوبة.. كل ما تريد معرفته عن تسمم الشمس وطرق الوقاية منه

يعتبر الطقس الحار والرطوبة من المشاكل الشائعة التي نواجهها خلال فصل الصيف، فعلى الرغم من أن الشمس والطقس الجميل قد يكونان مرحبا بهما، إلا أن التعرض المفرط لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة قد يتسبب في مشاكل صحية خطيرة.

واحدة من هذه المشاكل هي تسمم الشمس، الذي يعتبر مصطلحًا يشير إلى حدوث تلف في الجلد والجهاز العصبي نتيجة للتعرض المفرط لأشعة الشمس والحرارة، وفقاً لما ذكره موقع "health care" الطبي.

ما هو تسمم الشمس؟

تسمم الشمس هو حالة تحدث عندما يتعرض الجسم لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة دون حماية كافية، مما يتسبب في ضرر للجلد والأنسجة العميقة.

يتعرض الأشخاص الأكثر عرضة لهذه المشكلة هم الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق أو يمارسون الأنشطة البدنية الشاقة في أجواء حارة ورطبة.

أكد الأطباء أن تسمم الشمس يُعد مشكلة خطيرة يجب أخذها بجدية، ولذلك فإن الالتزام بإجراءات الوقاية المناسبة يمكن أن يساعد في الوقاية منها.

كيفية الوقاية من تسمم الشمس:

استخدام واقي الشمس: قبل الخروج إلى الشمس، يجب وضع واقي الشمس ذو الطيف العريض "بمعامل حماية من الشمس SPF عالي"، يجب وضعه بانتظام وبكمية كافية على جميع أجزاء الجسم المكشوفة من الشمس.

ارتداء الملابس المناسبة: يفضل ارتداء الملابس الفضفاضة وطويلة الأكمام لحماية البشرة من أشعة الشمس المضرة، كما يُفضل استخدام القبعات الواسعة والنظارات الشمسية لحماية الوجه والعينين.

البقاء في الظل: ينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة ما بين 10 صباحًا و4 مساءً، حيث تكون أشعة الشمس الأكثر تأثيرًا.

الاحتفاظ بالرطوبة: يجب تناول السوائل بانتظام للحفاظ على الترطيب، حيث يمكن أن يساعد ذلك في تجنب التعرض المفرط للحرارة وفقدان السوائل والأملاح الحيوية من الجسم.

الانتباه للأعراض: إذا شعرت بصداع شديد، ودوار، وعرق غزير، وغثيان، فقد تكون تعاني من تسمم الشمس، في هذه الحالة، يجب الانتقال إلى مكان بارد والراحة، وشرب السوائل، والبقاء بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، والبحث عن المساعدة الطبية إذا استمرت الأعراض.