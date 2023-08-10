الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انخفاض درجات الحرارة بالقاهرة الكبرى.. توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة

الطقس
الطقس

تشهد القاهرة الكبرى انخفاضًا في درجات الحرارة، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى في الظل ٣٣ درجة مئوية، وفي السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 10 أغسطس:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 11 أغسطس:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 12 أغسطس:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

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