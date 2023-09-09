السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الموعد الرسمي لبداية موسم فصل الشتاء لعام 2023

الشتاء
الشتاء

يتساءل الكثير من الناس عن موعد بدء فصل الشتاء بعد إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية تأثر البلاد في الوقت الحالي بكتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، خلال فترة النهار، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة.

وقد أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية أن بعد أيام قليلة سوف يودع نصف الكرة الشمالي موسم فصل الصيف لعام 2023، بعدما كشفت الحسابات الفلكية موعد انتهاء فصل الصيف 2023 وبداية موسم فصل الخريف لعام 2023  والذي يحل يوم 23 سبتمبر الجاري وهو وقت تعامد الشمس على خط الاستواء، ليستمر فصل الخريف 2023 في نصف الكرة الأرضية الشمالي نحو 89 يومًا خلال شهر سبتمبر، وشهر أكتوبر، وشهر نوفمبر، ثم يبدأ بعد ذلك موسم فصل الشتاء خلال شهر ديسمبر، وشهر يناير، وشهر فبراير.

موعد انتهاء موسم فصل الصيف لعام 2023

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن ينتهي موسم فصل الصيف لعام 2023 فلكيا يوم 22 سبتمبر الجاري والذي سيكون آخر أيام فصل الصيف 2023 في نصف الكرة الأرضي الشمالي، وفقا للحسابات الفلكية، حيث بدأ موسم فصل الصيف لعام 2023 فلكيا بحدوث الانقلاب الصيفي في يوم 21 يونيو لعام 2023 وبلغ 93 يومًا و13 ساعة 52 دقيقة.

موعد بداية موسم فصل الخريف لعام 2023


وأشارت هيئة الأرصاد أنه سوف يبدأ فصل الخريف فلكيا بحدوث الاعتدال الخريفي يوم 23 سبتمبر المقبل الساعة 9:49 صباحا وهو وقت تعامد الشمس على خط الاستواء، وفقا للحسابات الفلكية ليستمر فصل الخريف 2023 في نصف الكرة الأرضية الشمالي حوالى 89 يوما.

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موعد انتهاء فصل الصيف رسمياً

وأوضحت أنه سوف ينتهي فصل الصيف في مصر بحدوث ما يسمى الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر 2023، ومن المتوقع أن يحدث فصل الخريف فلكيا في نصف الكرة الأرضية الشمالي، لتشرق الشمس عمودية تماما على خط الاستواء ويتساوى طول الليل والنهار على الكرة الأرضية وسوف يكون الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي ليعلن نهاية فصل الشتاء هناك.

وبعد حدوث الاعتدال الخريفي سوف يبدأ النهار في نقصان عدد ساعاته تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم بحدوث الانقلاب الشتوي وهو ذروة فصل الشتاء فلكيا، وفيه يزيد طول عدد ساعات الليل عن عدد ساعات النهار بطريقة ملحوظة.

ويعتبر فصل الخريف فصلًا انتقاليًا، ففيه ينتقل الطقس من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، ويتسم الطقس فيه بالاعتدال في درجات الحرارة، وقد يشهد حالات عدم استقرار في الأحوال الجوية، بسبب تمركز منخفضات جوية على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشـدة تكون غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

موعد بداية فصل الشتاء لعام 2023

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف يستمر فصل الخريف لعام 2023 وسوف يستمر لمدة 89 يوما، حسب الحسابات الفلكية، بعد ذلك حتى 21 ديسمبر، وسوف ينخفض قوس المسار الظاهري اليومي للشمس عبر السماء في النصف الشمالي تدريجيًا من الكرة الأرضية مع قصر عدد ساعات النهار، وفي الوقت نفسه فإن رحلة الشمس اليومية عبر السماء ستصبح أعلى فأعلى في النصف الجنوبي مع زيادة عدد ساعات النهار.

ليعلن بذلك بدء موسم فصل الشتاء لعام 2023 بحدوث الانقلاب الشتوي في يوم 23 ديسمبر لعام 2023 ليبدأ فصل الشتاء جغرافيًا وسوف يستمر حتى يوم 21 مارس لعام 2024.

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