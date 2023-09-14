صلاة الغائب على أرواح ضحايا مركز الدلنجات فى العاصفة دانيال بدرنة

سيطرت حالة من الحزن الشديد على الآلاف من المواطنين بعزبة عجوة التابعة لقرية المسين بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وذلك بعد سماع نبأ مصرع شابين من شباب العزبة فى مدينة درنة الليبية خلال الإعصار دانيال الذي ضرب ليبيا أمس الأول، واتشحت القرية بالسواد وأقامت سرادقًا لتلقى واجب العزاء من الأهالي والقرى المجاورة.

صلاة الغائب على أرواح ضحايا الإعصار دانيال



شارك المئات من الأهالي أسر الضحايا صلاة الغائب على أرواحهم الطاهرة، حيث تم دفن "أحمد جمعة عبدالشافي عجوة"، "أحمد عسران عبدالشافي عجوة "بـ دولة ليبيا.

وقال عماد عجوة ويعمل محاميًا، وابن عم الضحايا، إن أبناء عمومته قرروا السفر إلى ليبيا من أجل السعي على لقمة العيش، واستقروا في مدينة درنة وعملوا في مجالات مختلفة، مثل السباكة الصحية والحدادة ونجارة المسلح، وكانوا دائمًا على تواصل مع الأسرة وشباب القرية نظرًا لعلاقتهم المتميزة مع الجميع داخل القرية من الصغير والكبير.

وأوضح أنهم عرفوا بخبر مصرعهم فى الإعصار دانيال بمدينة درنة، من خلال أحد الأشخاص الذى كان يعمل معهم فى درنة ونجا من الإعصار، وذلك ظهر الثلاثاء وأبلغهم أنه تم دفن الضحايا وتشييع الجثامين ودفنهم في دولة ليبيا، لصعوبة نقل الجثامين في الوقت الحالي وتوقف خطوط الطيران، ولذلك قررت الأسرة إقامة صلاة الغائب عليهما، مشيرًا إلى أن الجميع لم يستوعب تلك الصدمة التى أخذت مجموعة من الشباب الذى سافر وتغرب من أجل البحث عن لقمة عيش حلال.