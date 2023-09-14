الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صلاة الغائب على أرواح ضحايا مركز الدلنجات فى العاصفة دانيال بدرنة

صلاة الغائب على أرواح
صلاة الغائب على أرواح ضحايا مركز الدلنجات

سيطرت حالة من الحزن الشديد على الآلاف من المواطنين  بعزبة عجوة التابعة لقرية المسين بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وذلك بعد سماع نبأ مصرع شابين من شباب العزبة فى مدينة درنة الليبية خلال الإعصار دانيال الذي ضرب ليبيا أمس الأول، واتشحت القرية بالسواد وأقامت سرادقًا لتلقى واجب العزاء من الأهالي والقرى المجاورة. 

 صلاة الغائب على أرواح ضحايا الإعصار دانيال 


شارك المئات من الأهالي أسر الضحايا صلاة الغائب على أرواحهم الطاهرة، حيث تم دفن "أحمد جمعة عبدالشافي عجوة"، "أحمد عسران عبدالشافي عجوة "بـ دولة ليبيا.

وقال عماد عجوة ويعمل محاميًا، وابن عم  الضحايا، إن أبناء عمومته قرروا السفر إلى ليبيا من أجل السعي على لقمة العيش، واستقروا في مدينة درنة وعملوا في مجالات مختلفة، مثل السباكة الصحية والحدادة ونجارة المسلح، وكانوا دائمًا على تواصل مع الأسرة وشباب القرية نظرًا لعلاقتهم المتميزة مع الجميع داخل القرية من الصغير والكبير.
 وأوضح أنهم عرفوا بخبر مصرعهم  فى الإعصار دانيال بمدينة درنة، من خلال أحد الأشخاص الذى كان يعمل معهم فى درنة ونجا من الإعصار، وذلك ظهر الثلاثاء وأبلغهم أنه تم دفن الضحايا وتشييع الجثامين ودفنهم في دولة ليبيا، لصعوبة نقل الجثامين في الوقت الحالي وتوقف خطوط الطيران، ولذلك قررت الأسرة إقامة صلاة الغائب عليهما، مشيرًا إلى أن الجميع لم يستوعب تلك الصدمة التى أخذت مجموعة من الشباب الذى سافر وتغرب من أجل البحث عن لقمة عيش حلال.

درنة العاصفة دانيال ضحايا الدلنجات محافظة البحيرة ليبيا

مواد متعلقة

إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

قبول طلبات التنازل من 55 متعاقدًا على مساحات أراضٍ بالنطرون

إصابة 5 أشخاص بجروح وكسور جراء حادث تصادم بالبحيرة

أهالى قرية رمسيس بالبحيرة يشيعون جثامين 4 أشخاص من ضحايا إعصار ليبيا

العاملون بمحكمة جنوب دمنهور ينظمون ممرا شرفيا للمستشار مينا مدحت محروس لوقا

سقوط أمطار متوسطة على المدن الساحلية فى البحيرة (فيديو)

"صحة البحيرة" تواصل فعاليات المرحلة الثانية من "حقك تنظمى" بـ8 مراكز

إزالة 10 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية فى البحيرة

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يوافق على قرار بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

عامل نجاة.. درجات الحرارة تُنفذ مصر من قوة عاصفة "دانيال"

السجن 15 سنة لشاب هدد خطيبته بالصور فى الشرقية

البورصة تختتم تعاملات الأسبوع بمكاسب 11 مليار جنيه

الوزراء: صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و25 ألفًا للمصاب جراء إعصار ليبيا

حل لغز مقتل أجنبي في 6 أكتوبر ومعركة بالشوم لسرقة سيارة بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس