الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى قرية رمسيس بالبحيرة يشيعون جثامين 4 أشخاص من ضحايا إعصار ليبيا

الجنازة
الجنازة

شيّع، منذ قليل، المئات من أهالي قرية رمسيس التابعة لدائرة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة جثامين 4 أشخاص، من ضحايا العاصفة دانيال في مدينة درنة بليبيا. 

والضحايا هم "أشرف محمد محمود منصور، أيمن حامد العربي، طاهر عبدالقوي العربي، إسلام حامد العربي"، شقيقان ونجل عمهم وجارهم، وتم ترتيب مراسم الدفن في مقابر العائلة بالقرية وسط حضور كبير من أهالى القرية والقرى المجاورة.

وشارك وفد من محافظة البحيرة، برئاسة كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، في مراسم الجنازة، بالإضافة إلى عدد من القادة الشعبيين في محافظة البحيرة.

وتحولت شوارع قرية رمسيس التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود إلى مكان للعزاء والحداد على الضحايا، حيث شارك أبناء القرية في التعبير عن حزنهم، لضحايا العاصفة  دانيال بمدينة درنة.

من ناحية أخرى، أكد الأهالي أن الضحايا كانوا يعملون في مجال البناء في مدينة درنة بليبيا منذ عدة سنوات، مشيرين إلى أن الشقيقين ونجل عمهم كانوا يتمتعون بسمعة طيبة وحسن سيرة بين أهالي القرية والقرى المجاورة، مؤكدين أن القرية تشهد حالة من الحزن الشديد على فقدان الضحايا.

كما عبر عدد كبير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن تعازيهم للضحايا، متمنين من الله أن يتغمدهم برحمته ومغفرته، وأن يمنح ذويهم الصبر والسلوان.

إعلان الحداد على الضحايا 

وأعلنت مصر حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، تضامنًا مع ضحايا الزلازل والإعصار في المغرب وليبيا خلال الأيام السابقة.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن محافظة البحيرة قامت بتنكيس الأعلام في المديريات والمصالح والهيئات الحكومية في المحافظة، وألغت أي احتفالات أو أنشطة خلال فترة الحداد.

وتقدمت محافظة البحيرة وقياداتها التنفيذية بأحر التعازي والمواساة لضحايا تلك الأحداث في ليبيا والمغرب، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مع التمنيات بتجاوز هذه الأزمة بالتضامن والتعاون.

ليبيا مدينة درنة ضحايا العاصفة رمسيس محافظة البحيرة

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